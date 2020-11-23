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В Британии снимут режим жестких ограничений из-за COVID-19

В Британии снимут режим жестких ограничений из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что на смену введенному из-за пандемии коронавируса локдауну 3 декабря в Англии придет ужесточенная... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:07

2020-11-23T19:07

2020-11-23T19:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

северная ирландия

борис джонсон

уэльс

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что на смену введенному из-за пандемии коронавируса локдауну 3 декабря в Англии придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений."Наш план рассчитан на то, чтобы безопасно дотянуть до весны", - сказал Джонсон.Он пояснил, что зима и так является периодом пика вирусных заболеваний, а уровень распространения COVID-19 остается очень высоким.Он сообщил также, что ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, которое существовало до начала локдауна, будет снято.Максимальный, третий, уровень будет во многом похож на нынешний локдаун: будут закрыты непродовольственные магазины, гостиницы и спортзалы, людям будет предписано по возможности работать из дома.О том, какой регион попадет на какой уровень ограничений, Джонсон объявит в четверг.Премьер также рассказал, что на Рождество планируется смягчить ограничения, но "привычным" празднования главного праздника года не будут. Решение касательно планов на Рождество будет принято позднее, после согласования с властями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

северная ирландия

уэльс

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, северная ирландия, борис джонсон, уэльс, великобритания, в мире