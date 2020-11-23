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В Британии снимут режим жестких ограничений из-за COVID-19
В Британии снимут режим жестких ограничений из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что на смену введенному из-за пандемии коронавируса локдауну 3 декабря в Англии придет ужесточенная... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:07
2020-11-23T19:07
2020-11-23T19:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
северная ирландия
борис джонсон
уэльс
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что на смену введенному из-за пандемии коронавируса локдауну 3 декабря в Англии придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений."Наш план рассчитан на то, чтобы безопасно дотянуть до весны", - сказал Джонсон.Он пояснил, что зима и так является периодом пика вирусных заболеваний, а уровень распространения COVID-19 остается очень высоким.Он сообщил также, что ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, которое существовало до начала локдауна, будет снято.Максимальный, третий, уровень будет во многом похож на нынешний локдаун: будут закрыты непродовольственные магазины, гостиницы и спортзалы, людям будет предписано по возможности работать из дома.О том, какой регион попадет на какой уровень ограничений, Джонсон объявит в четверг.Премьер также рассказал, что на Рождество планируется смягчить ограничения, но "привычным" празднования главного праздника года не будут. Решение касательно планов на Рождество будет принято позднее, после согласования с властями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, северная ирландия, борис джонсон, уэльс, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
объявил, что на смену введенному из-за пандемии коронавируса локдауну 3 декабря в Англии придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений.
"Наш план рассчитан на то, чтобы безопасно дотянуть до весны", - сказал Джонсон.
Он пояснил, что зима и так является периодом пика вирусных заболеваний, а уровень распространения COVID-19 остается очень высоким.
"Локдаун закончится 2 декабря и продлен не будет. Люди смогут встречаться на улице, не собираясь более чем по шесть человек. Откроются непродовольственные магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские", - сказал премьер, выступая перед парламентариями по видеосвязи.
Он сообщил также, что ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, которое существовало до начала локдауна, будет снято.
Максимальный, третий, уровень будет во многом похож на нынешний локдаун: будут закрыты непродовольственные магазины, гостиницы и спортзалы, людям будет предписано по возможности работать из дома.
"Больше районов чем раньше перейдут на максимальный уровень ограничений", - предупредил премьер.
О том, какой регион попадет на какой уровень ограничений, Джонсон объявит в четверг.
Премьер также рассказал, что на Рождество планируется смягчить ограничения, но "привычным" празднования главного праздника года не будут. Решение касательно планов на Рождество будет принято позднее, после согласования с властями Уэльса
, Шотландии
и Северной Ирландии
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.