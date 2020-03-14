Власти Испании ограничили передвижение по стране

МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
Меры были согласованы на экстренном заседании Совета министров в субботу в связи с введением в стране "состояния повышенной готовности" на 15 дней. "Состояние повышенной готовности продолжится 15 дней, может быть продлено с разрешения конгресса. Компетентным органом будет правительство Испании", - сказал Санчес.
"Во время ситуации повышенной готовности люди смогут передвигаться по улицам только для того, чтобы приобрести продукты питания, фармацевтическую продукцию и предметы первой необходимости", - заявил Санчес. Кроме того, он пояснил, что люди смогут выйти из дома, чтобы посетить больницы, супермаркеты, работу, аптеки, банки, навестить пожилых людей или людей, нуждающихся в уходе.
Бары, рестораны, музеи, театры, другие развлекательные заведения и магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости будут закрыты, добавил премьер.
Общее число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи, из них почти три тысячи в Мадриде. Число жертв превысило 180 человек, из них 133 в столице.
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