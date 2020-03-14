Власти Испании ограничили передвижение по стране

Меры были согласованы на экстренном заседании Совета министров в субботу в связи с введением в стране "состояния повышенной готовности" на 15 дней. "Состояние повышенной готовности продолжится 15 дней, может быть продлено с разрешения конгресса. Компетентным органом будет правительство Испании", - сказал Санчес.

"Во время ситуации повышенной готовности люди смогут передвигаться по улицам только для того, чтобы приобрести продукты питания, фармацевтическую продукцию и предметы первой необходимости", - заявил Санчес. Кроме того, он пояснил, что люди смогут выйти из дома, чтобы посетить больницы, супермаркеты, работу, аптеки, банки, навестить пожилых людей или людей, нуждающихся в уходе.