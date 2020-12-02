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В Испании объявили об ограничениях в рождественскую и новогоднюю ночь
В Испании объявили об ограничениях в рождественскую и новогоднюю ночь
Власти Испании объявили об ограничениях, которые будут действовать в праздники – католическое Рождество и Новый год: комендантский час наступит в 01.30,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T22:40
2020-12-03T02:43
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МАДРИД, 2 дек – РИА Новости. Власти Испании объявили об ограничениях, которые будут действовать в праздники – католическое Рождество и Новый год: комендантский час наступит в 01.30, праздновать компаниями более десяти человек запрещено, причем могут собраться только родственники и самые близкие друзья."В рождественскую ночь, новогоднюю ночь, то есть 24, 25 декабря, 31 декабря и 1 января, будут действовать ограничения на собрания группами до десяти человек. Ограничение на передвижение будет с 01.30", - сообщил на пресс-конференции по итогам заседания межтерриториального совета по здравоохранению глава минздрава Сальвадор Илья.В двух словам, по его выражению, установка на празднование Рождества и Нового года сводится к тому, что "все остаются дома, празднуют со своими и избегают ненужного передвижения". С 23 декабря по 6 января на всей территории страны будет ограничено передвижение между всеми автономными сообществами (в настоящее время оно действует на большей части территории страны). Правда, навестить родственников, живущих в других регионах страны, власти в эти дни разрешат.Исключением станут Канарские и Балеарские острова, власти которых разрабатывают собственные меры на праздники.Илья призвал "максимально сократить передвижение и социальные контакты", поскольку "многое поставлено на карту" и Испания "приложила много усилий, чтобы перегнуть кривую заражений". За последние две недели в стране зафиксировано 118 тысяч новых случаев коронавируса, 251 на сто тысяч населения. Министр напомнил, что цель снизить этот показатель до 25 на сто тысяч населения.За последние семь дней 1051 пациент, которому был поставлен диагноз коронавирус COVID-19, скончался, общее число жертв с марта достигло 45,8 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, балеарские острова, новый год, испания, католическое рождество, в мире

В Испании объявили об ограничениях в рождественскую и новогоднюю ночь

22:40 02.12.2020 (обновлено: 02:43 03.12.2020)
 
© Радио Sputnik Светлана ЕреминаУлица в центре Барселоны в преддверии Рождества.
Улица в центре Барселоны в преддверии Рождества. - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Радио Sputnik Светлана Еремина
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МАДРИД, 2 дек – РИА Новости. Власти Испании объявили об ограничениях, которые будут действовать в праздники – католическое Рождество и Новый год: комендантский час наступит в 01.30, праздновать компаниями более десяти человек запрещено, причем могут собраться только родственники и самые близкие друзья.
"В рождественскую ночь, новогоднюю ночь, то есть 24, 25 декабря, 31 декабря и 1 января, будут действовать ограничения на собрания группами до десяти человек. Ограничение на передвижение будет с 01.30", - сообщил на пресс-конференции по итогам заседания межтерриториального совета по здравоохранению глава минздрава Сальвадор Илья.
В двух словам, по его выражению, установка на празднование Рождества и Нового года сводится к тому, что "все остаются дома, празднуют со своими и избегают ненужного передвижения". С 23 декабря по 6 января на всей территории страны будет ограничено передвижение между всеми автономными сообществами (в настоящее время оно действует на большей части территории страны). Правда, навестить родственников, живущих в других регионах страны, власти в эти дни разрешат.
Исключением станут Канарские и Балеарские острова, власти которых разрабатывают собственные меры на праздники.
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Илья призвал "максимально сократить передвижение и социальные контакты", поскольку "многое поставлено на карту" и Испания "приложила много усилий, чтобы перегнуть кривую заражений". За последние две недели в стране зафиксировано 118 тысяч новых случаев коронавируса, 251 на сто тысяч населения. Министр напомнил, что цель снизить этот показатель до 25 на сто тысяч населения.
За последние семь дней 1051 пациент, которому был поставлен диагноз коронавирус COVID-19, скончался, общее число жертв с марта достигло 45,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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