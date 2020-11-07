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В Германии тысячи людей протестуют против нового локдауна
В Германии тысячи людей протестуют против нового локдауна
Тысячи людей собрались в центре Лейпцига на митинг против ограничений из-за коронавируса, передает телеканал MDR. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:55
2020-11-07T17:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
германия
лейпциг
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БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Тысячи людей собрались в центре Лейпцига на митинг против ограничений из-за коронавируса, передает телеканал MDR.Акция проходит на площади Аугустусплац. Демонстранты держат в руках транспаранты с призывами отказаться от жестких ограничений социальных контактов, введенных правительством. Как сообщает телеканал, в толпе развернуты флаги нескольких националистических группировок, в частности "Граждан рейха" и Националистической партии Германии.Полиция напоминает протестующим, что они нарушают гигиенические правила: у многих нет защитных масок, дистанция между людьми не соблюдается. Однако люди стоят плотно, так что полицейские не могут предпринимать никаких специальных мер.По данным полиции, на акцию приехали протестующие со всей Германии. Официально в демонстрации могут принять участие до 16 тысяч человек.Со 2 ноября в Германии действует "ограниченный карантин": закрыты театры, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны, бары, клубы, дискотеки, за исключением торговли едой навынос и столовых при предприятиях. Встречи возможны только между членами не более чем двух домохозяйств, число участников — максимум десять человек.Школы и детские сады, магазины и парикмахерские продолжают работать. Локдаун продлится до конца ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия, лейпциг, в мире

В Германии тысячи людей протестуют против нового локдауна

16:55 07.11.2020 (обновлено: 17:35 07.11.2020)
 
© AP Photo / Sebastian KahnertУчастники акции протеста против новых ограничений в Лейпциге, Германия
Участники акции протеста против новых ограничений в Лейпциге, Германия - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Sebastian Kahnert
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БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Тысячи людей собрались в центре Лейпцига на митинг против ограничений из-за коронавируса, передает телеканал MDR.
Акция проходит на площади Аугустусплац. Демонстранты держат в руках транспаранты с призывами отказаться от жестких ограничений социальных контактов, введенных правительством. Как сообщает телеканал, в толпе развернуты флаги нескольких националистических группировок, в частности "Граждан рейха" и Националистической партии Германии.
Полиция напоминает протестующим, что они нарушают гигиенические правила: у многих нет защитных масок, дистанция между людьми не соблюдается. Однако люди стоят плотно, так что полицейские не могут предпринимать никаких специальных мер.
По данным полиции, на акцию приехали протестующие со всей Германии. Официально в демонстрации могут принять участие до 16 тысяч человек.
Со 2 ноября в Германии действует "ограниченный карантин": закрыты театры, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны, бары, клубы, дискотеки, за исключением торговли едой навынос и столовых при предприятиях. Встречи возможны только между членами не более чем двух домохозяйств, число участников — максимум десять человек.
Школы и детские сады, магазины и парикмахерские продолжают работать. Локдаун продлится до конца ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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