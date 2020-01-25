В центре Уханя запретят движение транспорта без пропусков

"Для того чтобы контролировать риск заражения из-за перемещения людей в городе, начиная с 00:00 26 января 2020 года, в центральной части города запрещается передвижение транспортных средств за исключением транспортных средств с пропусками, бесплатных транспортных средств и служебных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый район города будет оснащен достаточным количеством транспортных средств для перевозки жителей, если у них появится такая необходимость.

Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.