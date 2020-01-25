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В центре Уханя запретят движение транспорта без пропусков
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РИА Новости

В центре Уханя запретят движение транспорта без пропусков

11:42 25.01.2020
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Движение в центре китайского города Ухань с полуночи 26 января из-за вспышки коронавируса будет разрешено лишь для служебного транспорта и транспорта со спецпропусками, говорится в распоряжении штаба по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса.
"Для того чтобы контролировать риск заражения из-за перемещения людей в городе, начиная с 00:00 26 января 2020 года, в центральной части города запрещается передвижение транспортных средств за исключением транспортных средств с пропусками, бесплатных транспортных средств и служебных транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что каждый район города будет оснащен достаточным количеством транспортных средств для перевозки жителей, если у них появится такая необходимость.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
По последним данным, вирус в Китае унес жизни 41 человека.
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