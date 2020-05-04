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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T13:44
https://ria.ru/20200504/1570940283.html
В Японии режим ЧС продлили из-за коронавируса до 31 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_0:511:2730:2047_1036x0_80_0_0_3c9a6048a15dc0adbe422e646eda7a96.jpg
РИА Новости

В Японии режим ЧС продлили из-за коронавируса до 31 мая

07:29 04.05.2020 (обновлено: 13:44 04.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Дотомбори в Осаке
Район Дотомбори в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 4 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании правительственного штаба по мерам борьбы с распространением нового типа коронавируса заявил о продлении режима чрезвычайной ситуации до 31 мая. Его выступление транслировалось в прямом эфире.
"Сегодня с учетом мнения экспертов, высказанного на заседании утром, режим чрезвычайной ситуации, введенный 7 апреля, продлевается до 31 мая. Он распространяется на все префектуры, без изменений. Но при этом в районе 14 мая мы вновь заслушаем мнение экспертов и тогда, в зависимости от числа зараженных на местах, состояния органов здравоохранения, и мы можем отменить режим чрезвычайной ситуации, если будет решено, что это возможно", - сказал Абэ.
Премьер-министр подвел итоги за месяц, прошедший после введения режима ЧС.
"Народ приложил огромные усилия, чтобы сократить уровень контактов за этот месяц на 80%. Я хочу поблагодарить всех за это. … В нашей стране не произошло взрывного роста заражений, как в других странах. Уже появляются результаты, но при этом пока нельзя сказать, что уровень новых заражений является удовлетворительным. Есть также районы, где сильное давление испытывает система здравоохранения и есть необходимость продлить действующие меры", - подчеркнул премьер-министр.
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С 8 апреля в семи префектурах Японии стал действовать режим чрезвычайной ситуации. С 16 апреля он был распространен на всю страну, а 13 префектур получили статус "особых". В Японии не введено штрафов за нарушение режима самоизоляции для частных лиц или для компаний, продолжающих работу несмотря на ЧС. Власти обратились с призывом к компаниям перейти на удаленную работу, где это возможно, а к населению – воздержаться от выхода на улицу без необходимости. При этом в стране уже 2 месяца не работают парки аттракционов, отменены концерты и спортивные соревнования с присутствием публики. С начала марта не работают школы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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