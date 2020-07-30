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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:24
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вот это правильно! Как показало именно из европы "приезжие" (россияне и не только) "обеспечили " всплеск эпидемии в России!
76
Спасибо, Европа. Не сможешь на "этих русских" вину валить, если что. Вот ещё бы Турция и Египет не пускали....
58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, совет ес, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

17:07 30.07.2020 (обновлено: 22:24 30.07.2020)
26512
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
Кроме того, ЕС убрал из перечня Алжир. В нем остались 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
15:34Распространение нового коронавируса
ЕК просит страны Евросоюза соблюдать рекомендации по открытию границ
Список по-прежнему обещают регулярно пересматривать и обновлять каждые две недели в соответствии с ситуацией с коронавирусом в мире. При этом в августе институты ЕС отдыхают, а значит, новый перечень стран могут согласовать только к сентябрю.
Последнее обновление проходило на фоне роста случаев COVID-19 в нескольких европейских странах, которые вновь ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Изначально страны ЕС договорились открывать границы только с теми государствами, в которых сложилась схожая или лучшая эпидемиологическая ситуация.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
28 июля, 11:12
СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки
В то же время, как пояснил РИА Новости источник в ЕС, согласно рекомендации, Совет не должен пересматривать критерии объявления страны открытой для поездок в ЕС, а может лишь обсуждать непосредственно список государств.
Критериями являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".
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Популярные комментарии
вот это правильно! Как показало именно из европы "приезжие" (россияне и не только) "обеспечили " всплеск эпидемии в России!
30 июля, 17:41
тимм77 тимм77
352011027
Спасибо, Европа. Не сможешь на "этих русских" вину валить, если что. Вот ещё бы Турция и Египет не пускали....
30 июля, 17:13
aalnoor1953
43300210
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