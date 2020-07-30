Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Кроме того, ЕС убрал из перечня Алжир. В нем остались 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Список по-прежнему обещают регулярно пересматривать и обновлять каждые две недели в соответствии с ситуацией с коронавирусом в мире. При этом в августе институты ЕС отдыхают, а значит, новый перечень стран могут согласовать только к сентябрю.

Последнее обновление проходило на фоне роста случаев COVID-19 в нескольких европейских странах, которые вновь ужесточили меры по борьбе с коронавирусом . Изначально страны ЕС договорились открывать границы только с теми государствами, в которых сложилась схожая или лучшая эпидемиологическая ситуация.

В то же время, как пояснил РИА Новости источник в ЕС, согласно рекомендации, Совет не должен пересматривать критерии объявления страны открытой для поездок в ЕС, а может лишь обсуждать непосредственно список государств.