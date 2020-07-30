https://ria.ru/20200730/1575179607.html
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:07
2020-07-30T22:24
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https://ria.ru/20200730/1575171839.html
https://ria.ru/20200728/1575028671.html
тимм77 тимм77
вот это правильно! Как показало именно из европы "приезжие" (россияне и не только) "обеспечили " всплеск эпидемии в России!
76
alnoor1953
Спасибо, Европа. Не сможешь на "этих русских" вину валить, если что. Вот ещё бы Турция и Египет не пускали....
58
16
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, совет ес, еврокомиссия, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Совет ЕС
не включил Россию в третий по счету обновленный список стран
, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
Кроме того, ЕС убрал из перечня Алжир. В нем остались 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Список по-прежнему обещают регулярно пересматривать и обновлять каждые две недели в соответствии с ситуацией с коронавирусом в мире. При этом в августе институты ЕС отдыхают, а значит, новый перечень стран могут согласовать только к сентябрю.
Последнее обновление проходило на фоне роста случаев COVID-19 в нескольких европейских странах, которые вновь ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
. Изначально страны ЕС договорились открывать границы только с теми государствами, в которых сложилась схожая или лучшая эпидемиологическая ситуация.
В то же время, как пояснил РИА Новости источник в ЕС, согласно рекомендации, Совет не должен пересматривать критерии объявления страны открытой для поездок в ЕС, а может лишь обсуждать непосредственно список государств.
Критериями являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".