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https://ria.ru/20200726/1574945610.html
США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов
Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще один триллион долларов, подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
стивен мнучин
дональд трамп
сша
экономика
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, стивен мнучин, дональд трамп, сша, экономика

США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

16:59 26.07.2020
1017
© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще один триллион долларов, подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.
"Внутри пакета на 1 триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи", - сказал Мнучин.
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17 июля, 20:12Распространение нового коронавируса
МВФ назвал главный риск для экономики США
По его словам, пакет включает новые прямые выплаты американским семьям.
Пакет должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп. Демократы, контролирующие палату представителей, заявляют, что предложенных средств недостаточно, и требуется значительно больше средств.
Весной конгресс уже выделил на поддержку экономики около 3 триллионов долларов.
Штаты США начали "открытие" после карантина в мае, но к концу июля ситуация с коронавирусом серьезно ухудшилась, число случаев значительно превзошло первый пик эпидемии. В США уже более 4 миллионов подтвержденных случаев, более 145 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стивен МнучинДональд ТрампСШАЭкономика
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