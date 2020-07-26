США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

"Внутри пакета на 1 триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи", - сказал Мнучин.

Штаты США начали "открытие" после карантина в мае, но к концу июля ситуация с коронавирусом серьезно ухудшилась, число случаев значительно превзошло первый пик эпидемии. В США уже более 4 миллионов подтвержденных случаев, более 145 тысяч человек скончались.