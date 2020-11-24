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https://ria.ru/20201124/serbiya-1586047748.html
Власти Сербии вводят новые ограничения из-за коронавируса
Власти Сербии вводят новые ограничения из-за коронавируса
Сербия, с которой Россия возобновила авиасообщение, с 24 ноября вводит новые ограничения из-за коронавируса, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:43
2020-11-24T13:43
куда можно лететь
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сербия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сербия, с которой Россия возобновила авиасообщение, с 24 ноября вводит новые ограничения из-за коронавируса, сообщает АТОР.Очередные меры направлены на нераспространение COVID-19. Они вводятся на 10 дней с возможностью продления, говорится в сообщении правительства республики.В частности, кафе, рестораны и клубы смогут работать только до 18 часов. Масочный режим будет ужесточен: их нужно носить не только в закрытых помещениях, но и на улице, если там неизбежен контакт с другими гражданами. Собрания численностью более пяти человек запрещены. На удаленку переводятся все, кто может работать из дома, а наполняемость общественного транспорта будет ограничена. Также вводится строгий контроль за соблюдением изоляции и карантина.Перелеты в Сербию из России совершаются дважды в неделю. Билеты на декабрь стоят около 35 тысяч рублей в обе конца.Туроператоры говорят, что клиенты спрашивают о путевках в эту балканскую страну, но покупают их пока единицы. "Туристов в Сербии сейчас интересуют преимущественно горнолыжные туры, а это не ближайшие даты. К тому же, есть сложность, связанная с тем, что заезды в горы осуществляются по воскресеньям, а путешественники прилетают в субботу. Мы предлагаем им горные лыжи в сочетании с Белградом, но не все соглашаются на такой вариант", — говорит директор департамента рекламы и PR крупного туроператора Анна Филатовская.Эксперты отмечают, что любые вводимые ограничения для иностранных граждан, приехавших в страну отдыха с целью туризма, будут сразу же влиять на продажу путевок любого типа. Тем не менее, эффект от более строгих мер может быть сглажен глубиной продаж по Сербии — они приняты на десять дней, а отдыхающих интересует в большинстве случаев зимние каникулы.
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РИА Новости
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куда можно лететь, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сербия, белград (город)

Власти Сербии вводят новые ограничения из-за коронавируса

13:43 24.11.2020
 
© Depositphotos / Kisa_MarkizaГорнолыжный курорт Копаоник в Сербии
Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Depositphotos / Kisa_Markiza
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сербия, с которой Россия возобновила авиасообщение, с 24 ноября вводит новые ограничения из-за коронавируса, сообщает АТОР.
Очередные меры направлены на нераспространение COVID-19. Они вводятся на 10 дней с возможностью продления, говорится в сообщении правительства республики.
В частности, кафе, рестораны и клубы смогут работать только до 18 часов. Масочный режим будет ужесточен: их нужно носить не только в закрытых помещениях, но и на улице, если там неизбежен контакт с другими гражданами. Собрания численностью более пяти человек запрещены. На удаленку переводятся все, кто может работать из дома, а наполняемость общественного транспорта будет ограничена. Также вводится строгий контроль за соблюдением изоляции и карантина.
Перелеты в Сербию из России совершаются дважды в неделю. Билеты на декабрь стоят около 35 тысяч рублей в обе конца.
Туроператоры говорят, что клиенты спрашивают о путевках в эту балканскую страну, но покупают их пока единицы. "Туристов в Сербии сейчас интересуют преимущественно горнолыжные туры, а это не ближайшие даты. К тому же, есть сложность, связанная с тем, что заезды в горы осуществляются по воскресеньям, а путешественники прилетают в субботу. Мы предлагаем им горные лыжи в сочетании с Белградом, но не все соглашаются на такой вариант", — говорит директор департамента рекламы и PR крупного туроператора Анна Филатовская.
Эксперты отмечают, что любые вводимые ограничения для иностранных граждан, приехавших в страну отдыха с целью туризма, будут сразу же влиять на продажу путевок любого типа. Тем не менее, эффект от более строгих мер может быть сглажен глубиной продаж по Сербии — они приняты на десять дней, а отдыхающих интересует в большинстве случаев зимние каникулы.
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Туризмкуда можно лететьтуристыОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСербияБелград (город)
 
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