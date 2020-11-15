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В Сербии ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Сербии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Власти Сербии ужесточают меры борьбы с коронавирусом, но пока не планируют вводить комендантский час, заявила премьер-министр Ана Брнабич. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:20
2020-11-15T16:20
2020-11-15T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Власти Сербии ужесточают меры борьбы с коронавирусом, но пока не планируют вводить комендантский час, заявила премьер-министр Ана Брнабич.В воскресенье правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное эпидемиологической обстановке и мерам против COVID-19."Правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00", - заявила Брнабич в специальном обращении. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.Глава правительства уточнила, что новые меры действуют с 17 ноября по 1 декабря. По ее словам, введение комендантского часа пока не рассматривается."Если станет необходимо, мы придем и к этой мере, но в данный момент не размышляем об этом. Знаем, что это будет следующая мера, но все прогнозы таковы, что принятые до сих пор меры дадут результаты, и число новых зараженных начнет снижаться", - отметила сербский премьер.По ее словам, кабмин Сербии в борьбе с пандемией пытается соблюсти баланс между "мерами здравоохранения и экономикой". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 15 ноя - РИА Новости.
Власти Сербии
ужесточают меры борьбы с коронавирусом, но пока не планируют вводить комендантский час, заявила премьер-министр Ана Брнабич
.
В воскресенье правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное эпидемиологической обстановке и мерам против COVID-19
.
"Правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00", - заявила Брнабич в специальном обращении. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.
Глава правительства уточнила, что новые меры действуют с 17 ноября по 1 декабря. По ее словам, введение комендантского часа пока не рассматривается.
"Если станет необходимо, мы придем и к этой мере, но в данный момент не размышляем об этом. Знаем, что это будет следующая мера, но все прогнозы таковы, что принятые до сих пор меры дадут результаты, и число новых зараженных начнет снижаться", - отметила сербский премьер.
По ее словам, кабмин Сербии в борьбе с пандемией пытается соблюсти баланс между "мерами здравоохранения и экономикой".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.