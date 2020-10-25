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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/italiya-1581481753.html
Италия вновь обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки, сообщает... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:07
2020-10-25T20:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джузеппе конте
коронавирусы
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным минздрава, медики в Италии за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 273 новых случая заражения и 128 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>. Накануне сообщалось о 19 644 новых зараженных и 151 жертве.Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии возросло до 525 782, за все время скончались 37 338 человек.Отмечается, что за последние сутки выздоровели еще 2086 инфицированных, общее количество излечившихся превысило 266 тысяч.В воскресенье премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a> объявил об очередном ужесточении мер по борьбе со второй волной эпидемии. Новый пакет включает в себя запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов.
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581391207.html
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коронавирус covid-19, джузеппе конте, коронавирусы, италия, в мире

Италия вновь обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

20:07 25.10.2020
 
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, медики в Италии за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 273 новых случая заражения и 128 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Накануне сообщалось о 19 644 новых зараженных и 151 жертве.
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В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии возросло до 525 782, за все время скончались 37 338 человек.
Отмечается, что за последние сутки выздоровели еще 2086 инфицированных, общее количество излечившихся превысило 266 тысяч.
В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте объявил об очередном ужесточении мер по борьбе со второй волной эпидемии. Новый пакет включает в себя запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеКоронавирусыИталияВ мире
 
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