https://ria.ru/20201025/italiya-1581481753.html

Италия вновь обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки, сообщает... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T20:07

2020-10-25T20:07

2020-10-25T20:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джузеппе конте

коронавирусы

италия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным минздрава, медики в Италии за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 273 новых случая заражения и 128 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>. Накануне сообщалось о 19 644 новых зараженных и 151 жертве.Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии возросло до 525 782, за все время скончались 37 338 человек.Отмечается, что за последние сутки выздоровели еще 2086 инфицированных, общее количество излечившихся превысило 266 тысяч.В воскресенье премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a> объявил об очередном ужесточении мер по борьбе со второй волной эпидемии. Новый пакет включает в себя запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов.

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581391207.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джузеппе конте, коронавирусы, италия, в мире