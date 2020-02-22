В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения

ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Учебные заведения закрыли в ряде районов . Учебные заведения закрыли в ряде районов Ирана , где зафиксирован коронавирус, в том числе во всей провинции Кум , мера призвана не допустить распространения болезни.

Власти провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения и находится наибольшее количество заболевших, решили в субботу вечером, что школы и университеты закроются на два дня – воскресенье и понедельник, следует из сообщения на сайте властей.

Решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался. Решение, согласно данным сайта департамента образования, принято для того, чтобы помешать распространению заболевания.

Государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о закрытии школ в провинции Гилян - до среды включительно, а также в провинции Голестан - в воскресенье и понедельник.

Министерство культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 февраля.