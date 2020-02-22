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В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения
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РИА Новости

В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения

20:10 22.02.2020
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Учебные заведения закрыли в ряде районов Ирана, где зафиксирован коронавирус, в том числе во всей провинции Кум, мера призвана не допустить распространения болезни.
Власти провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения и находится наибольшее количество заболевших, решили в субботу вечером, что школы и университеты закроются на два дня – воскресенье и понедельник, следует из сообщения на сайте властей.
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Решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался. Решение, согласно данным сайта департамента образования, принято для того, чтобы помешать распространению заболевания.
Государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о закрытии школ в провинции Гилян - до среды включительно, а также в провинции Голестан - в воскресенье и понедельник.
Министерство культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 февраля.
Всего на данный момент в Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом – среди них пять с летальным исходом. Зараженные, по данным министерства здравоохранения Ирана, в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там.
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Распространение нового коронавирусаКумИранВ мире
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