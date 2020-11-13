В Испании будут штрафовать приезжих без отрицательного теста на COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Путешественники в Испанию из стран, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, в случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста должны будут заплатить штраф до 6 тысяч евро, сообщила глава МИД страны Аранча Гонсалес Лайя.
С 23 ноября приезжающие в Испанию из стран, где сложилась сложная ситуация, в обязательном порядке должны будут предоставить отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. В список попали 65 стран, где уровень заражений более 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - в том числе Россия, США, почти все страны ЕС (кроме Финляндии, частично Греции и частично Норвегии).
По словам главы МИД, авиаперевозчики должны будут проверять перед посадкой наличие тестов, "хотя это и не обязанность, а рекомендация". "После прибытия в Испанию человек должен показать ряд документов, в том числе показать, есть ли у пассажира результаты ПЦР-теста, если нет – надо будет его сделать и заплатить штраф. Это большие штрафы, до 6 тысяч евро", - рассказала Аранча Гонсалес в интервью телеканалу Аntena3.
По ее мнению, граждане должны взять на себя "ответственность за эти усилия по гарантии безопасного передвижения и безопасного туризма".
В Испании с начала эпидемии только официально зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заболевания COVID-19, за последние две недели – 237 тысяч (504 на 100 тысяч населения), умерли 40,5 тысячи человек, из них за последние семь дней – 1295.
Отрицательный ПЦР-тест должен быть получен не более чем за 72 часа до прибытия в Испанию. Результаты должны быть на испанском или английском языках, и их можно предоставить перед посадкой или в распечатанном или в электронном виде через QR-код на сайте spth.gob.es или приложение Spain Travel Health-SpTH.
Ранее для въезда в Испанию путешественники должны были пройти медицинский осмотр – им мерили температуру и проводили "визуальный осмотр". Эти меры также остаются в силе.
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