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https://ria.ru/20200902/granitsy-1576627988.html
Источник: ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ
Евросоюз оставил без изменения список третьих стан, с которыми рекомендовано открытие границ государств союза, РФ и США в нем по-прежнему нет, рассказал РИА... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:48
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туризм
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> оставил без изменения список третьих стан, с которыми рекомендовано открытие границ государств союза, РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в нем по-прежнему нет, рассказал РИА Новости осведомлённый источник.Этот вопрос был на повестке дня Совета постоянных представителей стран союза при ЕС.Последний раз этот список корректировался в августе, когда он был вновь сокращён - оказалось исключено Марокко.Таким образом, в нем находились: <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a>, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
https://ria.ru/20200819/1575975795.html
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туризм, новости - туризм, россия, евросоюз, сша, в мире

Источник: ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ

13:48 02.09.2020 (обновлено: 14:26 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Евросоюз оставил без изменения список третьих стан, с которыми рекомендовано открытие границ государств союза, РФ и США в нем по-прежнему нет, рассказал РИА Новости осведомлённый источник.
Этот вопрос был на повестке дня Совета постоянных представителей стран союза при ЕС.
"Список не был изменён", - сказал собеседник агентства.
Последний раз этот список корректировался в августе, когда он был вновь сокращён - оказалось исключено Марокко.
Таким образом, в нем находились: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
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