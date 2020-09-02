https://ria.ru/20200902/granitsy-1576627988.html
Источник: ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ
Евросоюз оставил без изменения список третьих стан, с которыми рекомендовано открытие границ государств союза, РФ и США в нем по-прежнему нет, рассказал РИА... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:48
2020-09-02T13:48
2020-09-02T14:26
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> оставил без изменения список третьих стан, с которыми рекомендовано открытие границ государств союза, РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в нем по-прежнему нет, рассказал РИА Новости осведомлённый источник.Этот вопрос был на повестке дня Совета постоянных представителей стран союза при ЕС.Последний раз этот список корректировался в августе, когда он был вновь сокращён - оказалось исключено Марокко.Таким образом, в нем находились: <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a>, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
https://ria.ru/20200819/1575975795.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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