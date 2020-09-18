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https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577442257.html
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:04
2020-09-18T14:57
туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.Первоначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в результате правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до километра.В пределах этой дистанции можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.Отдаляться от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях: на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в <a href="http://ria.ru/organization_Knesset_Izrailja/" target="_blank" data-auto="true">Кнессет</a> и на донорский пункт. В этот перечень входит также участие в акциях протеста.Заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах, таких как капарот (ритуальный забой кур перед Йом-кипуром), посещение женщинами микв (ритуальных ванн), а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати — на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.Аэропорт имени Бен Гуриона продолжает работу в соответствии с правилами, введенными для прилетающих в страну и отбывающих за границу. Запрет на посещение Израиля иностранцами действует с середины марта.Контролировать соблюдение карантина будут тысяча полицейских. В основном они будут заниматься разъяснительной деятельностью, но для "вопиющих" случаев предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости представитель полиции Михаил Зингерман.Штраф за отсутствие маски составляет 500 шекелей (около 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте — тысячу шекелей, столько же — за отход от дома более чем на километр.Необходимость повторного карантина разъяснил в специальном заявлении премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямин Нетаньяху</a>."Моя обязанность и ответственность как премьер-министра не только заботиться о вашем здоровье, но и о вашей жизни. И если есть рост в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек — а мы их добавили, даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ — а мы их добавили, даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости — всему есть предел. Затем быстро растет число умерших", — сказал он.Премьер также объявил о программе по экономической поддержке населения и предпринимателей. В частности, она предусматривает снижение на десять процентов зарплаты некоторых высокопоставленных госслужащих; изменение критериев получения помощи для бизнеса — теперь затраты будут возмещать тем предприятиям, оборот которых снизился как минимум на 25 процентов (вместо прежних 40 процентов); ускоренное получение денежных выплат; помощь в уплате муниципального налога.Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин. Ограничения отменили в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. Так, по данным Минздрава, 16 мая в Израиле выявили всего два случая заражения COVID-19. Но с июня заболеваемость вновь начала расти, а к середине сентября достигла почти шести тысяч случаев в сутки. Умерли за все время с начала пандемии 1169 человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419525.html
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419935.html
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев. P.s даже не знаю как это все назвать..
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Спаси и сохрани! Но как говорится на Бога надейся , а сам не плошай! А Русскому Ване , известно - Море (в Турции) по колено! "Туристов" - как мух в общественном туалете! Не яж его из деревни привёз, у нас "Турция" в поле , а "Кипр" за огородом!
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туризм, коронавирус covid-19, израиль, в мире

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

14:04 18.09.2020 (обновлено: 14:57 18.09.2020)
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© REUTERS / Ronen ZvulunИзраильские полицейские патрулируют главный рынок в Иерусалиме
Израильские полицейские патрулируют главный рынок в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© REUTERS / Ronen Zvulun
Израильские полицейские патрулируют главный рынок в Иерусалиме
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости. В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса.
Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.
Первоначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в результате правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до километра.
В пределах этой дистанции можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.
Отдаляться от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях: на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт. В этот перечень входит также участие в акциях протеста.
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Заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.
Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах, таких как капарот (ритуальный забой кур перед Йом-кипуром), посещение женщинами микв (ритуальных ванн), а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.
При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати — на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
Аэропорт имени Бен Гуриона продолжает работу в соответствии с правилами, введенными для прилетающих в страну и отбывающих за границу. Запрет на посещение Израиля иностранцами действует с середины марта.
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Контролировать соблюдение карантина будут тысяча полицейских. В основном они будут заниматься разъяснительной деятельностью, но для "вопиющих" случаев предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости представитель полиции Михаил Зингерман.
Штраф за отсутствие маски составляет 500 шекелей (около 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте — тысячу шекелей, столько же — за отход от дома более чем на километр.
Необходимость повторного карантина разъяснил в специальном заявлении премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Моя обязанность и ответственность как премьер-министра не только заботиться о вашем здоровье, но и о вашей жизни. И если есть рост в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек — а мы их добавили, даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ — а мы их добавили, даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости — всему есть предел. Затем быстро растет число умерших", — сказал он.
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Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин. Ограничения отменили в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. Так, по данным Минздрава, 16 мая в Израиле выявили всего два случая заражения COVID-19. Но с июня заболеваемость вновь начала расти, а к середине сентября достигла почти шести тысяч случаев в сутки. Умерли за все время с начала пандемии 1169 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев. P.s даже не знаю как это все назвать..
18 сентября, 18:19
Игорь КотИгорь Кот
1587013000
Спаси и сохрани! Но как говорится на Бога надейся , а сам не плошай! А Русскому Ване , известно - Море (в Турции) по колено! "Туристов" - как мух в общественном туалете! Не яж его из деревни привёз, у нас "Турция" в поле , а "Кипр" за огородом!
18 сентября, 18:06
serg-37-01serg-37-01
564802503
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