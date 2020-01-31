Власти Пекина продлили выходные для предприятий до 10 февраля

Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Правительство Правительство Пекина приняло решение продлить новогодние каникулы для предприятий до 10 февраля в рамках профилактики распространения эпидемии коронавируса , следует из заявления администрации города.

Вспышка коронавируса, который уже распространился по всему Китаю , пришлась на период праздничных выходных по случаю китайского нового года. Ранее из-за эпидемиологической ситуации власти продлили официальные выходные на три дня – до 3 февраля.

Согласно решению властей столицы, исключением станут предприятия и организации, штатная работа которых необходима для борьбы с распространением эпидемии и поддержания жизнеобеспечения города.

В частности, это касается организаций, отвечающих за снабжение города водой, электричеством, газом, связью, а также транспортом и продуктами питания.