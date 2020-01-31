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Власти Пекина продлили выходные для предприятий до 10 февраля
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РИА Новости

Власти Пекина продлили выходные для предприятий до 10 февраля

16:11 31.01.2020
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© REUTERS / StringerПолицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Правительство Пекина приняло решение продлить новогодние каникулы для предприятий до 10 февраля в рамках профилактики распространения эпидемии коронавируса, следует из заявления администрации города.
Вспышка коронавируса, который уже распространился по всему Китаю, пришлась на период праздничных выходных по случаю китайского нового года. Ранее из-за эпидемиологической ситуации власти продлили официальные выходные на три дня – до 3 февраля.
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Согласно решению властей столицы, исключением станут предприятия и организации, штатная работа которых необходима для борьбы с распространением эпидемии и поддержания жизнеобеспечения города.
В частности, это касается организаций, отвечающих за снабжение города водой, электричеством, газом, связью, а также транспортом и продуктами питания.
В число предприятий, который должны выйти на работу до 10 февраля, также вошли производители лекарств, защитных комплектов и других медицинских товаров.
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайВ мире
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