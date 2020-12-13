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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/germaniya-1588991223.html
В Германии с 16 декабря ужесточат меры против коронавируса
В Германии с 16 декабря ужесточат меры против коронавируса
Власти ФРГ договорились с 16 декабря до 10 января ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявила канцлер Ангела Меркель по итогам... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T13:44
2020-12-13T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Власти ФРГ договорились с 16 декабря до 10 января ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявила канцлер Ангела Меркель по итогам конференции с главами регионов.Со среды в стране закрываются парикмахерские и магазины розничной торговли, кроме продуктовых и тех, что реализуют товары повседневного пользования. В период новогодних праздников запрещается продажа пиротехники, МВД выпустит соответствующее распоряжение."В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более пяти человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24-26 декабря, но не для Нового года", — сказала Меркель на пресс-конференции.Немецкие власти запретили продажу алкоголя в публичных местах, а также употребление блюд около заведений, которые их реализуют. Эта мера уточняет уже действующее правило, по которому общепит может работать только на доставку и самовывоз. Такие ужесточения необходимы, чтобы люди не собирались на традиционных рождественских рынках, где продают глинтвейн, сладости и другие блюда."Работодатели призываются к тому, чтобы обеспечить возможность удаленной работы", — добавила Меркель.Как сообщает Институт Роберта Коха, за прошедшие сутки в Германии выявили 20,2 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 321 человек скончался. Общее число зараженных в стране достигло 1 320 716, с начала пандемии от COVID-19 скончались 21 787 пациентов, выздоровели более 967 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

В Германии с 16 декабря ужесточат меры против коронавируса

13:44 13.12.2020 (обновлено: 14:53 13.12.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschПосетители торгового центра в Берлине, Германия
Посетители торгового центра в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Власти ФРГ договорились с 16 декабря до 10 января ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявила канцлер Ангела Меркель по итогам конференции с главами регионов.
Со среды в стране закрываются парикмахерские и магазины розничной торговли, кроме продуктовых и тех, что реализуют товары повседневного пользования. В период новогодних праздников запрещается продажа пиротехники, МВД выпустит соответствующее распоряжение.
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"В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более пяти человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24-26 декабря, но не для Нового года", — сказала Меркель на пресс-конференции.
Немецкие власти запретили продажу алкоголя в публичных местах, а также употребление блюд около заведений, которые их реализуют. Эта мера уточняет уже действующее правило, по которому общепит может работать только на доставку и самовывоз. Такие ужесточения необходимы, чтобы люди не собирались на традиционных рождественских рынках, где продают глинтвейн, сладости и другие блюда.
"Работодатели призываются к тому, чтобы обеспечить возможность удаленной работы", — добавила Меркель.
Как сообщает Институт Роберта Коха, за прошедшие сутки в Германии выявили 20,2 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 321 человек скончался. Общее число зараженных в стране достигло 1 320 716, с начала пандемии от COVID-19 скончались 21 787 пациентов, выздоровели более 967 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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