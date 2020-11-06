https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583381126.html

В четырех областях Италии ввели локдаун из-за коронавируса

В четырех областях Италии ввели локдаун из-за коронавируса

Новый список ограничений для борьбы с волной коронавирусной инфекции в Италии вступил в силу в пятницу: помимо общенациональных нововведений, все регионы страны РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:09

2020-11-06T15:09

2020-11-06T15:16

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РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Новый список ограничений для борьбы с волной коронавирусной инфекции в Италии вступил в силу в пятницу: помимо общенациональных нововведений, все регионы страны поделились на три группы с отдельными мерами для каждой из них, включая локдауны в ряде областей.Как сообщалось ранее, итальянское правительство перенесло на пятницу начало срока действия нового декрета с мерами по борьбе со второй волной заражений COVID-19. Согласно ему, каждой из трех категорий регионов присвоен цвет - красный, оранжевый или желтый - в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Наиболее жесткие ограничения, сравнимые с весенним всеобщим карантином, введены в трех северных регионах – Пьемонт, Ломбардия и Валле-д'Аоста и на юге в Калабрии. В "оранжевую" категорию попали Апулия и Сицилия, остальные 14 регионов получили "желтый" уровень. С четверга локдаун по решению местных властей был введен в автономной провинции Больцано.В пределах "красной" зоны запрещено перемещаться без необходимости не только между отдельными городами и провинциях, но и внутри городов. Для этого в повседневный итальянский обиход возвращается ставший привычным весной документ - декларация о передвижении, которую необходимо заполнить и предъявлять различным правоохранителям при проверке.Въезд и выезд в регионы с "красным" и "оранжевым" индексом также допускается только в особых случаях – по работе, в связи со здоровьем или по учебе и при срочных обстоятельствах. В обеих категориях закрываются бары и рестораны за исключением работы на вынос или с доставкой на дом. Кроме того, в регионах с красным кодом будет запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков.Общими для всей территории страны мерами станут введение комендантского часа с 10 вечера до 5 утра, перевод старших классов школы на дистанционное обучение, закрытие музеев и прекращение работы торговых центров в выходные и пятницу. Ранее в Италии перестали работы театры и кинозалы, азартные заведения, бассейны и тренажерные залы.Распоряжение минздрава о "цветовой дифференциации" регионов вызвало недовольство у их руководителей, особенно у тех, кто попал в "красную" зону. Они требуют от правительства объяснить процедуру, по которой было принято это решение, и провести перерасчет показателей. Так, например, президент Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что вычисления были проведены на основании показателей десятидневной давности. Действующий глава Калабрии Нино Спирли подчеркнул, что ситуация в его регионе не дает оснований для введения локдауна, и пригрозил оспорить решение правительства.Новые меры по борьбе с COVID-19 вступили в силу на следующий день после очередного рекорда заражений за сутки. В четверг зафиксировано 34,5 тысячи случаев, что на 3 тысяч выше предыдущего самого высокого показателя. Также в четверг число жертв эпидемии в стране превысило отметку в 40 тысяч, а показатель смертности за сутки не был столь высок с начала мая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201103/mutatsii-1582771006.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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