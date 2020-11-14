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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584610205.html
Иран введет новые ограничения из-за коронавируса
Иран введет новые ограничения из-за коронавируса
Власти Ирана введут ограничения по COVID-19 с 21 ноября, они будут действовать до конца эпидемии, заявил в субботу президент страны Хасан Роухани. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:45
2020-11-14T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ирана введут ограничения по COVID-19 с 21 ноября, они будут действовать до конца эпидемии, заявил в субботу президент страны Хасан Роухани.По его словам, необходимо свести до минимума концентрацию населения и собрания людей в городах, как и передвижения.Он отметил, что это крупный план, основные принципы которого будут действовать "до конца коронавируса" в соответствии с особенностями и условиями каждого города.В свою очередь, представитель штаба по противодействию коронавирусу Алиреза Раиси, рассказывая подробности плана, сообщил в эфире телевидения, что ограничения будут определяться по тому, какая степень заболеваемости присвоена тому или иному месту: красная, оранжевая или желтая.В "красных" районах (по его словам, их более ста) будет запрещена значительная часть деятельности, за исключением тех, которые представляют важность для жизнеобеспечения граждан. Ограничения предполагают сокращение сотрудников в административных органах до одной трети.Тегеран, по его словам, попадает в разряд "красных" районов.Раиси отметил, что в "оранжевых" округах и городах (порядка 150) будут запрещены только определенные категории деятельности – третья и четвертая, которые, как правило, включают работу кафе, университетов, спортзалов для контактных видов спорта, проведение собраний, религиозные мероприятия. Предполагается, сказал он, сокращение сотрудников до половины.В "желтых" городах и округах (более 150, по его словам), сообщил представитель штаба, будет ограничена лишь развлекательная, спортивная и религиозная деятельность. Сокращение сотрудников на рабочих местах до двух третей.Кроме того, по его словам, в отношении "красных" и "оранжевых" районов будет действовать запрет на передвижение автомобилей в другие города.Решение об ослаблении или ужесточении ограничений будет приниматься по состоянию на местах через две недели после ранее введенных мер.В последнее время активно обсуждается возможность введения карантина в столице Ирана из-за роста смертности и заболеваемости коронавирусом.Однако информации о количестве заразившихся и скончавшихся, в том числе в столице, в открытом доступе нет - власти Ирана перестали публиковать статистику по коронавирусу на местах во второй половине марта.На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 738 322, жертв – 40 582. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 546 642.В последние несколько месяцев Иран неоднократно обновлял антирекорды по жертвам и случаям заражения: максимум заразившихся за день – 11 780, максимум скончавшихся за сутки – 462 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран, в мире

Иран введет новые ограничения из-за коронавируса

12:45 14.11.2020
 
© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ирана введут ограничения по COVID-19 с 21 ноября, они будут действовать до конца эпидемии, заявил в субботу президент страны Хасан Роухани.
По его словам, необходимо свести до минимума концентрацию населения и собрания людей в городах, как и передвижения.
"Сейчас мы находимся в таких условиях, при которых, к сожалению, вынуждены увеличить количество ограничений. С субботы следующей недели, то есть с 21 ноября, начнет действовать проект, который касается не только одной провинции, а всей страны", - сказал президент в ходе заседания штаба по противодействию коронавируса, его выступление транслировало телевидение.
Он отметил, что это крупный план, основные принципы которого будут действовать "до конца коронавируса" в соответствии с особенностями и условиями каждого города.
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В свою очередь, представитель штаба по противодействию коронавирусу Алиреза Раиси, рассказывая подробности плана, сообщил в эфире телевидения, что ограничения будут определяться по тому, какая степень заболеваемости присвоена тому или иному месту: красная, оранжевая или желтая.
В "красных" районах (по его словам, их более ста) будет запрещена значительная часть деятельности, за исключением тех, которые представляют важность для жизнеобеспечения граждан. Ограничения предполагают сокращение сотрудников в административных органах до одной трети.
Тегеран, по его словам, попадает в разряд "красных" районов.
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Раиси отметил, что в "оранжевых" округах и городах (порядка 150) будут запрещены только определенные категории деятельности – третья и четвертая, которые, как правило, включают работу кафе, университетов, спортзалов для контактных видов спорта, проведение собраний, религиозные мероприятия. Предполагается, сказал он, сокращение сотрудников до половины.
В "желтых" городах и округах (более 150, по его словам), сообщил представитель штаба, будет ограничена лишь развлекательная, спортивная и религиозная деятельность. Сокращение сотрудников на рабочих местах до двух третей.
Кроме того, по его словам, в отношении "красных" и "оранжевых" районов будет действовать запрет на передвижение автомобилей в другие города.
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Решение об ослаблении или ужесточении ограничений будет приниматься по состоянию на местах через две недели после ранее введенных мер.
В последнее время активно обсуждается возможность введения карантина в столице Ирана из-за роста смертности и заболеваемости коронавирусом.
Однако информации о количестве заразившихся и скончавшихся, в том числе в столице, в открытом доступе нет - власти Ирана перестали публиковать статистику по коронавирусу на местах во второй половине марта.
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На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 738 322, жертв – 40 582. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 546 642.
В последние несколько месяцев Иран неоднократно обновлял антирекорды по жертвам и случаям заражения: максимум заразившихся за день – 11 780, максимум скончавшихся за сутки – 462 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
 
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