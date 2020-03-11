ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Девушки в масках на одной из улиц Милана

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения . Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил гендиректор организации.

При этом он также призвал страны, в которых нет инфицированных пациентов, или же их число не превышает десяти, сделать все необходимое для предотвращения проникновения вируса и его распространения.

"В 81 стране мире нет ни одного случая (нового коронавируса - ред.), поэтому они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения. Они не должны допустить возможности попадания этого вируса в их страны. Есть также 57 стран, которые сообщили о 10 или менее случаях. Они могут прекратить это в самом начале", — отметил он.

Гебрейесус также подчеркнул, что даже в тех странах, где уже зарегистрировано большое количество зараженных, есть возможность избежать его увеличения.

"Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать", — подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Ситуация в России

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации, однако никаких дополнительных рекомендаций от врачей не получали.

"По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - сказал он РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле принимают все необходимые меры предосторожности.

На данный момент коронавирус диагностировали уже у 118 тысяч человек в 114 странах, более четырех тысяч из них умерли. В России зарегистрировали 28 случаев. О последних восьми случаях заражения стало известно в среду. Шесть больных из Москвы , двое — из Московской области . Все они за последние две недели ездили в Италию