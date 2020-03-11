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ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
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РИА Новости

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

23:48 11.03.2020 (обновлено: 01:13 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил гендиректор организации.
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При этом он также призвал страны, в которых нет инфицированных пациентов, или же их число не превышает десяти, сделать все необходимое для предотвращения проникновения вируса и его распространения.
"В 81 стране мире нет ни одного случая (нового коронавируса - ред.), поэтому они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения. Они не должны допустить возможности попадания этого вируса в их страны. Есть также 57 стран, которые сообщили о 10 или менее случаях. Они могут прекратить это в самом начале", — отметил он.
Гебрейесус также подчеркнул, что даже в тех странах, где уже зарегистрировано большое количество зараженных, есть возможность избежать его увеличения.
"Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать", — подчеркнул гендиректор ВОЗ.
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Ситуация в России

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации, однако никаких дополнительных рекомендаций от врачей не получали.
"По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - сказал он РИА Новости.
При этом Песков подчеркнул, что в Кремле принимают все необходимые меры предосторожности.
На данный момент коронавирус диагностировали уже у 118 тысяч человек в 114 странах, более четырех тысяч из них умерли. В России зарегистрировали 28 случаев. О последних восьми случаях заражения стало известно в среду. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию.
Их госпитализировали и разместили в инфекционные боксы. Известно, что среди заразившихся есть один ребенок, однако симптомов заболевания у него нет, он является только переносчиком.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Италия
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