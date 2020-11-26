https://ria.ru/20201126/iran-1586381160.html

В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью

В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью

Рост заболеваемости коронавирусом в последнее время в Иране может быть связан с "социальной усталостью", сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:00

2020-11-26T09:00

2020-11-26T09:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

тегеран (город)

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 26 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Рост заболеваемости коронавирусом в последнее время в Иране может быть связан с "социальной усталостью", сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари."Возможно, причиной увеличения числа заболевших и погибших в последние месяцы связан с менее внимательным отношением к соблюдению медицинских предписаний, социальной усталостью, а также холодной погодой и нахождением людей в закрытых непроветриваемых помещениях", - сказала она.Она объяснила ухудшение ситуации в Иране особенностями менталитета и привычек иранцев: "Иранские семьи много контактируют со своими родственниками и близкими. Частично рост заболеваемости связан с этими самыми походами к семейным".По словам Лари, именно подобные поездки к родственникам власти Ирана стараются ограничить за счет введенного запрета на передвижение с девяти вечера до четырех утра в городах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.Представитель минздрава не исключила дальнейший рост заболеваемости коронавирусом зимой, поскольку, по ее словам, люди больше будут находиться в закрытых помещениях.В последнее время эпидемиологическая ситуация в Иране сильно ухудшается. Страна неоднократно устанавливала антирекорды и перешла в среднем от 3,5 тысячи случаев заражения в сентябре до более 13 тысяч в середине ноябре.Власти в этой связи ввели с 21 ноября на две недели масштабные ограничения, жесткость которых зависит от ситуации на местах. Города страны поделили на "красные, оранжевые и желтые"."Красных" (наиболее сложная ситуация с COVID-19) городов - порядка 160, где действуют самые строгие ограничения, запрет почти на все типы деятельности, кроме продуктовых, аптек и жизненно важных предприятий. В числе городов с наиболее жесткими ограничениями и Тегеран."Оранжевых" городов порядка 200, там ограничивается работа кафе, университетов, библиотек, запрещены проведения собраний, религиозные мероприятия. "Желтый" статус - у 80 городов: наиболее слабые ограничения - в основном это запрет на развлекательную, спортивную и религиозную деятельность.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 894 385, жертв – 46 207. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 625 606.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586379722.html

https://ria.ru/20201126/iran-1586379120.html

тегеран (город)

иран

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, тегеран (город), иран, в мире