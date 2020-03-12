В США рекомендуют гражданам пересмотреть планы по поездкам за границу

"Госдепартамент советует гражданам США пересмотреть свои планы по поездкам за границу в связи с глобальными последствиями COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.