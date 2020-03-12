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В США рекомендуют гражданам пересмотреть планы по поездкам за границу
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РИА Новости

В США рекомендуют гражданам пересмотреть планы по поездкам за границу

07:28 12.03.2020 (обновлено: 07:29 12.03.2020)
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© AP Photo / dpa/Guido KirchnerМедработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
© AP Photo / dpa/Guido Kirchner
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдеп США рекомендует американцам пересмотреть планы по поездкам за границу из-за коронавируса.
"Госдепартамент советует гражданам США пересмотреть свои планы по поездкам за границу в связи с глобальными последствиями COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся коронавирус и ввел с 13 марта запрет на въезд из Европы на 30 дней. В министерстве внутренней безопасности страны пояснили, что это решение касается людей, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Оно также не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, и ближайшим родственникам граждан США.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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