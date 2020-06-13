Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы

"С учетом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00.00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ - сухопутных, воздушных и морских - введенных для борьбы с пандемией COVID-19", - написано в документе.

"В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии ... Франция приступит к постепенному открытию внешних границ Шенгенского пространства с 1 июля. Это открытие будет осуществляться в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и в соответствии с процедурами, которые будут приняты на тот момент на европейском уровне", - сообщают в ведомстве.