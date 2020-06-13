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Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
2020-06-13T01:27
туризм
коронавирус covid-19
евросоюз
франция
в мире
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коронавирус covid-19, евросоюз, франция, в мире

Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы

01:27 13.06.2020
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© Depositphotos / saiko3pФранция
Франция
© Depositphotos / saiko3p
Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из стран ЕС и ряда других европейских государств, говорится в совместном коммюнике МИД и МВД страны.
"С учетом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00.00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ - сухопутных, воздушных и морских - введенных для борьбы с пандемией COVID-19", - написано в документе.
Там отмечается, что с 15 июня "люди из европейского пространства - стран-членов ЕС и Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана - смогут прибывать на территорию Франции без ограничений, вызванных с борьбой с коронавирусом, как это было до 18 марта".
Вместе с тем ограничения сохранятся для тех, кто приедет из Испании или Великобритании. "Испания решила до 21 июня продолжать свои ограничения на перемещения, а также введение 14-дневного карантина для воздушных пассажиров из европейских стран. В согласии с испанскими властями Франция сохранит действующие ограничения для 21 июня. До этой даты пассажирам из Испании предлагается соблюдать двухнедельный карантин по прибытии во Францию", - отмечают в министерствах.
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Что касается Великобритании, то из-за того, что страна с 8 июня ввела обязательный двухнедельный карантин для путешественников из Франции, Франция также будет требовать соблюдения карантина путешественниками из-за Ла-Манша. В то же время с 15 июня приезжающие из Великобритании не подпадают под введенные в связи с коронавирусом ограничения на перемещения.
"В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии ... Франция приступит к постепенному открытию внешних границ Шенгенского пространства с 1 июля. Это открытие будет осуществляться в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и в соответствии с процедурами, которые будут приняты на тот момент на европейском уровне", - сообщают в ведомстве.
В мире на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых ограничения на передвижения как внутри стран, так и между ними. Однако уже начался процесс постепенного смягчения карантинных мер, но от так называемого "локдауна" очень сильно пострадала глобальная экономика.
Еврокомиссия уже предлагает начинать процесс открытия внешних границ ЕС, однако на данном этапе не рекомендует полного снятия ограничений на поездки в Евросоюз, поскольку ситуация с распространением коронавируса в ряде третьих странах остается непростой. ЕК предлагает государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ЕвросоюзФранцияВ мире
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