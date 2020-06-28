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В Иране ввели обязательное ношение масок в общественных местах
Власти Ирана вводят временное обязательное ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве, сообщил президент страны Хасан Роухани. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:14
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коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран, в мире

В Иране ввели обязательное ношение масок в общественных местах

10:14 28.06.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкЖители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Власти Ирана вводят временное обязательное ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве, сообщил президент страны Хасан Роухани.
"В любом месте, предполагающем скопление людей, считаем необходимым ношение масок. С 5 июля ношение масок станет обязательным до 21 июля. В случае необходимости мы продлим это решение", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
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В ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу он также сообщил о возможном возобновлении ограничений в "красных" районах страны, то есть наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения.
Ограничения, добавил он, могут вводиться по предложению местных штабов по противодействию коронавирусу.
Заявление Роухани на этот счет прозвучало на фоне недавнего роста суточного числа заражений коронавирусом и последующего роста смертей. Кроме того, в последнее время обращает, по замечанию корреспондента РИА Новости, на себя внимание тот факт, что все меньше и меньше людей стали носить маски, несмотря на их наличие в аптеках. Такая ситуация наблюдается, по крайней мере, в столице Ирана.
Иран уже более четырех месяцев борется с коронавирусом – с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, в стране выявлено более 220 тысяч случаев заражения, из них почти 10,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 180,6 тысячи человек.
В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с потенциально массовым скоплением людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
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