Трамп отклонит пакет поддержки экономики без снижения налога на зарплату

Законопроект о четвертом пакете поддержки, как ожидается, будет представлен на предстоящей неделе. Ранее конгресс принял законы о поддержки экономики в общей сложности на 2,9 триллиона долларов. США столкнулись с рекордным спадом ВВП и ростом безработицы на фоне эпидемии коронавируса.