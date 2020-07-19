https://ria.ru/20200719/1574569811.html
Трамп отклонит пакет поддержки экономики без снижения налога на зарплату
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отклонить очередной стимулирующий пакет для американской экономики, если там не будет предусмотрено снижение... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:56
2020-07-19T22:56
дональд трамп
сша
в мире
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2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире