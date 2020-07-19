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Трамп отклонит пакет поддержки экономики без снижения налога на зарплату
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отклонить очередной стимулирующий пакет для американской экономики, если там не будет предусмотрено снижение... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп отклонит пакет поддержки экономики без снижения налога на зарплату

22:56 19.07.2020
587
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может отклонить очередной стимулирующий пакет для американской экономики, если там не будет предусмотрено снижение налога на заработную плату.
"Я хочу увидеть его. Я готов рассмотреть возможность не подписывать его, если там не будет снижения налога на зарплату", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
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Вчера, 11:01
Twitter снова удалил видео, которым поделился Трамп
Законопроект о четвертом пакете поддержки, как ожидается, будет представлен на предстоящей неделе. Ранее конгресс принял законы о поддержки экономики в общей сложности на 2,9 триллиона долларов. США столкнулись с рекордным спадом ВВП и ростом безработицы на фоне эпидемии коронавируса.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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