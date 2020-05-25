Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Правительство Японии расширяет список стран, въезд из которых запрещен на фоне эпидемии коронавируса, добавив в него еще 11 государств, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.
Трансляция велась телеканалом NHK.
К изначальному списку были добавлены Индия, Пакистан, Бангладеш, Аргентина, Сальвадор, Киргизия, Таджикистан, Афганистан. Полный список из 188 стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.
На прошлой неделе МИД Японии принял решение повысить уровень "опасности поездок" для перечисленных 11 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.
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