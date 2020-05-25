Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19

На прошлой неделе МИД Японии принял решение повысить уровень "опасности поездок" для перечисленных 11 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.