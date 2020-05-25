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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:54
https://ria.ru/20200525/1571969997.html
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920698_0:286:2730:1822_1036x0_80_0_0_6a93cf6e43d402b313b3486db6cfe863.jpg
РИА Новости

Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19

17:53 25.05.2020 (обновлено: 17:54 25.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Парк у Осакского замка
Парк у Осакского замка
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Правительство Японии расширяет список стран, въезд из которых запрещен на фоне эпидемии коронавируса, добавив в него еще 11 государств, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.
Трансляция велась телеканалом NHK.
К изначальному списку были добавлены Индия, Пакистан, Бангладеш, Аргентина, Сальвадор, Киргизия, Таджикистан, Афганистан. Полный список из 188 стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.
На прошлой неделе МИД Японии принял решение повысить уровень "опасности поездок" для перечисленных 11 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСиндзо АбэВОЗМИД Японии‎ЯпонияВ мире
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