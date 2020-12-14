https://ria.ru/20201214/germaniya-1589103640.html

Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны

Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны

Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, ситуация в связи с распространением коронавируса крайне серьезна, заявил в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:14

2020-12-14T13:14

2020-12-14T13:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франк-вальтер штайнмайер

здоровье - общество

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, ситуация в связи с распространением коронавируса крайне серьезна, заявил в телеобращении президент Франк-Вальтер Штайнмайер.По словам Штайнмайера, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, наступающие недели "станут для многих людей обременительным временем". Ограничения "угрожают экономической жизни", однако "основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне", подчеркнул президент."Сейчас мы вступили в решающую фазу борьбы с вирусом. Наши медицинские знания и варианты лечения сейчас более обширны, чем несколько месяцев назад. И есть еще одна причина для уверенности: первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сотни центров вакцинации созданы или создаются, а вакцинация начнется сразу после Нового года. Я уверен, что ответственность, которую мы сейчас проявляем, бремя, которое мы будем нести сейчас и в течение некоторого времени, не напрасно. Оно приближает нас к концу пандемии", - сказал президент.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589085255.html

https://ria.ru/20201213/vaktsinatsiya-1588993396.html

германия

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коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире