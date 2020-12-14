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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/germaniya-1589103640.html
Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны
Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны
Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, ситуация в связи с распространением коронавируса крайне серьезна, заявил в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:14
2020-12-14T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франк-вальтер штайнмайер
здоровье - общество
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, ситуация в связи с распространением коронавируса крайне серьезна, заявил в телеобращении президент Франк-Вальтер Штайнмайер.По словам Штайнмайера, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, наступающие недели "станут для многих людей обременительным временем". Ограничения "угрожают экономической жизни", однако "основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне", подчеркнул президент."Сейчас мы вступили в решающую фазу борьбы с вирусом. Наши медицинские знания и варианты лечения сейчас более обширны, чем несколько месяцев назад. И есть еще одна причина для уверенности: первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сотни центров вакцинации созданы или создаются, а вакцинация начнется сразу после Нового года. Я уверен, что ответственность, которую мы сейчас проявляем, бремя, которое мы будем нести сейчас и в течение некоторого времени, не напрасно. Оно приближает нас к концу пандемии", - сказал президент.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире

Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны

13:14 14.12.2020
 
© REUTERS / Fabrizio BenschПрохожие на улице в Берлине
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, ситуация в связи с распространением коронавируса крайне серьезна, заявил в телеобращении президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому, начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии. Ситуация ужасная. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля - мы не можем избежать радикальных мер", - заявил глава государства.

По словам Штайнмайера, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, наступающие недели "станут для многих людей обременительным временем". Ограничения "угрожают экономической жизни", однако "основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне", подчеркнул президент.
Городская клиническая больница №67 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
11:51Распространение нового коронавируса
Немецкая CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины от COVID-19
"Сейчас мы вступили в решающую фазу борьбы с вирусом. Наши медицинские знания и варианты лечения сейчас более обширны, чем несколько месяцев назад. И есть еще одна причина для уверенности: первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сотни центров вакцинации созданы или создаются, а вакцинация начнется сразу после Нового года. Я уверен, что ответственность, которую мы сейчас проявляем, бремя, которое мы будем нести сейчас и в течение некоторого времени, не напрасно. Оно приближает нас к концу пандемии", - сказал президент.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
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