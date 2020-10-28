https://ria.ru/20201028/karantin-1581988304.html
В Германии объявили карантин
В Германии со 2 ноября до конца месяца будет действовать "ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса, сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:42
2020-10-28T19:42
2020-10-28T23:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости.</strong> В Германии со 2 ноября до конца месяца будет действовать "ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса, сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель. "Нам нужно в ноябре, со 2 ноября, еще раз напрячь силы общенационально. Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября", — сказала она. Как пояснила Меркель, такие меры нужны для того, чтобы "в декабре иметь возможность снова оживить социальную жизнь".Она добавила, что с этого времени также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина.Отмечается, что при условии соблюдении требований карантин не затронет богослужения.По словам канцлера, темпы распространения коронавируса в Германии очень высоки, при сохранении этой динамики возможности системы здравоохранения будут исчерпаны через несколько недель. Карантин во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации сообщил, что на фоне второй волны коронавируса на всей территории страны с 30 октября вводится режим самоизоляции. По словам главы государства, карантин продлится до 1 декабря. В первый раз такие меры ввели во Франции в марте, они действовали почти два месяца.Ситуация с коронавирусомЧисло новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки в Германии выросло на 14,9 тысячи, что стало рекордным показателем в стране, скончались 27 человек.С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 449 275 случаев заболевания COVID-19 и 10 098 летальных исходов. Излечились более 326 тысяч зараженных.Во Франции общее число заразившихся с момента начала эпидемии COVID-19 составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч. Очередной антирекорд зафиксировали 25 октября — 52 тысячи заболевших за сутки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201025/germaniya-1581459554.html
Иван Петров
Доколе мы будем терпеть издевательства Меркель?! Опят сидеть дома за свой счет? Носить намордники? Тоталитарное немецкое государство достало! Нет никакого ковида, то заговор Меркель и Трампа!
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Андрей Дашков
Всё-таки мы станем 4ой экономикой ))
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германия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире
БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. В Германии со 2 ноября до конца месяца будет действовать "ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса, сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.
"Нам нужно в ноябре, со 2 ноября, еще раз напрячь силы общенационально. Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября", — сказала она.
Как пояснила Меркель, такие меры нужны для того, чтобы "в декабре иметь возможность снова оживить социальную жизнь".
"Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", — уточнила канцлер.
Она добавила, что с этого времени также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.
Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина.
Отмечается, что при условии соблюдении требований карантин не затронет богослужения.
По словам канцлера, темпы распространения коронавируса в Германии очень высоки, при сохранении этой динамики возможности системы здравоохранения будут исчерпаны через несколько недель.
Карантин во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации сообщил, что на фоне второй волны коронавируса на всей территории страны с 30 октября вводится режим самоизоляции.
По словам главы государства, карантин продлится до 1 декабря.
В первый раз такие меры ввели во Франции в марте, они действовали почти два месяца.
Ситуация с коронавирусом
Число новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки в Германии выросло на 14,9 тысячи, что стало рекордным показателем в стране, скончались 27 человек.
С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 449 275 случаев заболевания COVID-19 и 10 098 летальных исходов. Излечились более 326 тысяч зараженных.
Во Франции общее число заразившихся с момента начала эпидемии COVID-19 составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч. Очередной антирекорд зафиксировали 25 октября — 52 тысячи заболевших за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.