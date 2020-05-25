В Японии отменили режим ЧС, объявленный из-за коронавируса

ТОКИО, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции в понедельник объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в оставшихся пяти префектурах, включая столичный регион.

Таким образом. режим ЧС был отменен во всей Японии. Трансляция пресс-конференции Абэ ведется телеканалом NHK

"Режим ЧС отменяется на всей территории страны", — сказал Абэ.

Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото.

В понедельник режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо.

Абэ отменил, что стране удалось "практически справиться с эпидемией всего за полтора месяца", но призвал людей приложить усилия по созданию "нового стиля жизни", где соблюдались бы определенные меры предосторожности для недопущения повторного возникновения эпидемии.

"Цель в создании нового стиля жизни. Давайте, начиная с сегодня, менять стиль нашего мышления", — добавил он.