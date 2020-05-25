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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:54
https://ria.ru/20200525/1571944610.html
В Японии отменили режим ЧС, объявленный из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/155833/24/1558332462_0:0:3143:1768_1036x0_80_0_0_34d1b0de4352c636ab2ef721b0c7c1d2.jpg
РИА Новости

В Японии отменили режим ЧС, объявленный из-за коронавируса

12:04 25.05.2020 (обновлено: 17:54 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ
Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции в понедельник объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в оставшихся пяти префектурах, включая столичный регион.
Таким образом. режим ЧС был отменен во всей Японии. Трансляция пресс-конференции Абэ ведется телеканалом NHK.
"Режим ЧС отменяется на всей территории страны", — сказал Абэ.
Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото.
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В понедельник режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо.
Абэ отменил, что стране удалось "практически справиться с эпидемией всего за полтора месяца", но призвал людей приложить усилия по созданию "нового стиля жизни", где соблюдались бы определенные меры предосторожности для недопущения повторного возникновения эпидемии.
"Цель в создании нового стиля жизни. Давайте, начиная с сегодня, менять стиль нашего мышления", — добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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