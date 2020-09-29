Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577964618.html
Меркель предрекла Германии "сложные месяцы" из-за роста случаев COVID-19
Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы, заявила канцлер ФРГ... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:40
2020-09-29T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0b4f20b831591e3ce9b53bb6fc967862.jpg
<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> вызывает беспокойство, стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы, заявила канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>Она отметила, что сейчас отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. "Это, конечно, основание для беспокойства, но мы знаем также, что мы можем этому противостоять правильными мерами. Именно это было предметом сегодняшней конференции", - заявила канцлер.По состоянию на вторник, 29 сентября, в Германии число официально подтвержден случаев инфицирования коронавирусом составляет 287 тысяч, скончались 9 тысяч человек. За последние сутки в стране выявили чуть больше 2 тысяч новых случаев, такая динамика в стране не наблюдалась со времен первой вспышки в марте-апреле. Канцлер Ангела Меркель ранее в сентябре предупреждала об угрозе дальнейшего увеличения числа новых случаев вплоть до уровня в 19 тысяч случаев в сутки, если не будут приняты меры по замедлению новой волны распространения коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/koronavirus-1577961277.html
4
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_40bf891f307c9548b19cd5e24b87eae1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Меркель предрекла Германии "сложные месяцы" из-за роста случаев COVID-19

18:40 29.09.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель

"Мы знаем, что мы живем в пандемии и это будет так в обозримом будущем, пока не будет вакцины или хороших методов лечения. Мы много узнали, мы хорошо прошли летние месяцы, но мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы", - заявила она на пресс-конференции по итогам совещания с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией коронавируса.

Она отметила, что сейчас отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. "Это, конечно, основание для беспокойства, но мы знаем также, что мы можем этому противостоять правильными мерами. Именно это было предметом сегодняшней конференции", - заявила канцлер.
По состоянию на вторник, 29 сентября, в Германии число официально подтвержден случаев инфицирования коронавирусом составляет 287 тысяч, скончались 9 тысяч человек. За последние сутки в стране выявили чуть больше 2 тысяч новых случаев, такая динамика в стране не наблюдалась со времен первой вспышки в марте-апреле. Канцлер Ангела Меркель ранее в сентябре предупреждала об угрозе дальнейшего увеличения числа новых случаев вплоть до уровня в 19 тысяч случаев в сутки, если не будут приняты меры по замедлению новой волны распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Взятие мазка на коронавирус COVID-19 в больнице в Буэнос-Айресе, Аргентина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 17:53
Стала известна причина смертельных осложнений от коронавируса
 
Обсудить4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния