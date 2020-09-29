https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577964618.html

Меркель предрекла Германии "сложные месяцы" из-за роста случаев COVID-19

Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы, заявила канцлер ФРГ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:40

2020-09-29T18:40

2020-09-29T18:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> вызывает беспокойство, стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы, заявила канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>Она отметила, что сейчас отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. "Это, конечно, основание для беспокойства, но мы знаем также, что мы можем этому противостоять правильными мерами. Именно это было предметом сегодняшней конференции", - заявила канцлер.По состоянию на вторник, 29 сентября, в Германии число официально подтвержден случаев инфицирования коронавирусом составляет 287 тысяч, скончались 9 тысяч человек. За последние сутки в стране выявили чуть больше 2 тысяч новых случаев, такая динамика в стране не наблюдалась со времен первой вспышки в марте-апреле. Канцлер Ангела Меркель ранее в сентябре предупреждала об угрозе дальнейшего увеличения числа новых случаев вплоть до уровня в 19 тысяч случаев в сутки, если не будут приняты меры по замедлению новой волны распространения коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/koronavirus-1577961277.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире