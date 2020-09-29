Меркель предрекла Германии "сложные месяцы" из-за роста случаев COVID-19
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель
"Мы знаем, что мы живем в пандемии и это будет так в обозримом будущем, пока не будет вакцины или хороших методов лечения. Мы много узнали, мы хорошо прошли летние месяцы, но мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы", - заявила она на пресс-конференции по итогам совещания с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией коронавируса.
Она отметила, что сейчас отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. "Это, конечно, основание для беспокойства, но мы знаем также, что мы можем этому противостоять правильными мерами. Именно это было предметом сегодняшней конференции", - заявила канцлер.
По состоянию на вторник, 29 сентября, в Германии число официально подтвержден случаев инфицирования коронавирусом составляет 287 тысяч, скончались 9 тысяч человек. За последние сутки в стране выявили чуть больше 2 тысяч новых случаев, такая динамика в стране не наблюдалась со времен первой вспышки в марте-апреле. Канцлер Ангела Меркель ранее в сентябре предупреждала об угрозе дальнейшего увеличения числа новых случаев вплоть до уровня в 19 тысяч случаев в сутки, если не будут приняты меры по замедлению новой волны распространения коронавируса.
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