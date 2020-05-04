В Сербии смягчили меры против коронавируса

БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. В Сербии началось возвращение к нормальной жизни от ограничений в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный транспорт, открываются кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.

С понедельника по решению правительства пошли первые рейсы междугородних автобусов в Сербии , вновь заработал городской транспорт в городах Нови-Сад и Крагуевац. В Белграде и Нише его запустят 8 мая. В автобусах запрещено включать кондиционеры, граждане должны соблюдать меры личной защиты и держать дистанцию в салоне, по одному пассажиру на два сидения. По данным электронного табло Белградского автовокзала, в первый день будет совершено 110 рейсов в разные города и поселки страны.

Железнодорожный перевозчик "Србиявоз" также сообщил о начале пассажирского сообщения после нескольких недель запрета. В понедельник с главной белградской станции "Прокоп" запланировано 74 отправления поездов.

Многочисленные кафе постепенно открываются в столице Сербии, сотрудники с утра расставляют мебель внутри, на террасах и площадках. Рестораны в Белграде как правило начинают работу ближе к полудню. Власти страны и медики неоднократно подчеркивали, что в них должна будет соблюдаться дистанциями между посетителями, публиковались фото столов с прозрачными перегородками, как одна из возможных мер.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в ночь на понедельник, что решение об отмене чрезвычайного положения, затем комендантского часа из-за COVID-19 будет рассмотрено парламентом в среду, 6 мая.

Открытие авиасообщения, по данным правительства, ожидается 18 мая.

Режим чрезвычайного положения из-за коронавируса был введен в Сербии 15 марта, комендантский час действует с различными изменениями с 18 марта. По данным минздрава страны, к воскресенью было выявлено свыше 9,4 тысячи больных COVID-19, скончались 193 человека.