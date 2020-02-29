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США запретили въезд в страну посетившим Иран за последние две недели
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РИА Новости

США запретили въезд в страну посетившим Иран за последние две недели

22:28 29.02.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. США в связи с коронавирусом запрещают въезд в страну посетившим Иран за последние две недели, заявил вице-президент США Майк Пенс.
По его словам, президент США Дональд Трамп "одобрил сегодня действия по ограничениям" в отношении Ирана. В частности, будет введен запрет на въезд в США тем, "кто посетил Иран за последние две недели".
Кроме того, по его словам, США "повышают уровень" опасности на поездки "в некоторые регионы Италии и Южной Кореи" и советуют американцам отказаться от путешествий.
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8 февраля, 14:35
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Распространение нового коронавирусаМайк ПенсЮжная КореяИранИталияСШАВ мире
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