Премьер Франции заявил о начале отмены ограничений с 11 мая

ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Постепенная отмена строгих ограничений, введенных во Франции из-за эпидемии коронавируса в середине марта, начнется с 11 мая, заявил в четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп.
"Сегодня утром, в ходе заседания совбеза, президент Республики (Эммануэль Макрон) подтвердил: постепенное снятие ограничений может быть начато с 11 мая. Это новый этап в борьбе с эпидемией, это хорошая новость для Франции и французов", - сказал глава французского правительства.
По словам Филиппа, процесс, который начнется 11 мая, будет очень постепенным и продлится "по меньшей мере несколько недель".
Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничены также перемещения по улицам: жителям Франции необходимо иметь при себе специальный документ, объясняющий причины выхода на улицу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. Во Франции, по данным на 5 мая, от коронавируса скончались более 25,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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