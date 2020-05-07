Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:50
https://ria.ru/20200507/1571114643.html
Премьер Франции заявил о начале отмены ограничений с 11 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044605_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_65f174d50e5a5faeb7e8a4522b9afca2.jpg
РИА Новости

Премьер Франции заявил о начале отмены ограничений с 11 мая

17:25 07.05.2020 (обновлено: 17:50 07.05.2020)
876
© REUTERS / Pool NewПремьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© REUTERS / Pool New
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Постепенная отмена строгих ограничений, введенных во Франции из-за эпидемии коронавируса в середине марта, начнется с 11 мая, заявил в четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп.
"Сегодня утром, в ходе заседания совбеза, президент Республики (Эммануэль Макрон) подтвердил: постепенное снятие ограничений может быть начато с 11 мая. Это новый этап в борьбе с эпидемией, это хорошая новость для Франции и французов", - сказал глава французского правительства.
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Вчера, 08:00
Тревожно и за жизнь, и за экономику. Как Франция выходит из карантина
По словам Филиппа, процесс, который начнется 11 мая, будет очень постепенным и продлится "по меньшей мере несколько недель".
Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничены также перемещения по улицам: жителям Франции необходимо иметь при себе специальный документ, объясняющий причины выхода на улицу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. Во Франции, по данным на 5 мая, от коронавируса скончались более 25,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
710000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Эдуар ФилиппКоронавирусыЭммануэль МакронВОЗФранцияВ мире
Рекомендуем
Женщина выгуливает собаку в Париже, Франция
После ослабления карантина во Франции границы останутся закрытыми
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Специалист рассказал, останутся ли доступные по цене авиаперелеты
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал условие дальнейшего смягчения ограничений
Контейнер для биоматериала
Промпредприятия Москвы обязали протестировать не менее 10% работников
Медицинские маски
Во Франции обязали носить маски в общественном транспорте
Каски рабочих
В Москве до 200 тысяч человек вернутся к работе на предприятиях с 12 мая
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Тревожно и за жизнь, и за экономику. Как Франция выходит из карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал условие для восстановления ограничений в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
Колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны РФ в Бергамо, Италия
В Бергамо прошла церемония завершения российской гуманитарной миссии
Свято-Данилов монастырь в Москве
Умер насельник Свято-Данилова монастыря, заразившийся коронавирусом
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
В Москве ограничения по передвижению действуют в полном объеме
Девушка во время самоизоляции дома
Названы главные ошибки при ношении маски
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния