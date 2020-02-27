Абэ призвал закрыть школы в связи с угрозой коронавируса в Японии

ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал с понедельника закрыть все школы до начала весенних каникул в связи с угрозой распространения коронавируса в стране, об этом он заявил в четверг в штабе по противодействию инфекции.

"Думая прежде всего о здоровье и безопасности детей, нужно заранее подготовиться к риску крупномасштабной инфекции из-за того, что многочисленные дети и учителя ежедневно проводят длительное время друг с другом", - отметил премьер в эфире телеканала NHK. В этой связи, сказал Абэ, со 2 марта по всей стране до начала каникул он просит прекратить занятия.

Каникулы в Японии начинаются с 26 марта по 6 апреля.

Ранее школы острова Хоккайдо и города Осаки уже закрылись на две недели, однако премьер распорядился сделать это для всех остальных школ страны.

Как передает агентство Киодо, с 29 февраля по 8 марта во всех театрах Японии будут отменены спектакли.