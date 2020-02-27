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Абэ призвал закрыть школы в связи с угрозой коронавируса в Японии
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РИА Новости

Абэ призвал закрыть школы в связи с угрозой коронавируса в Японии

13:50 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал с понедельника закрыть все школы до начала весенних каникул в связи с угрозой распространения коронавируса в стране, об этом он заявил в четверг в штабе по противодействию инфекции.
"Думая прежде всего о здоровье и безопасности детей, нужно заранее подготовиться к риску крупномасштабной инфекции из-за того, что многочисленные дети и учителя ежедневно проводят длительное время друг с другом", - отметил премьер в эфире телеканала NHK. В этой связи, сказал Абэ, со 2 марта по всей стране до начала каникул он просит прекратить занятия.
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Каникулы в Японии начинаются с 26 марта по 6 апреля.
Ранее школы острова Хоккайдо и города Осаки уже закрылись на две недели, однако премьер распорядился сделать это для всех остальных школ страны.
Как передает агентство Киодо, с 29 февраля по 8 марта во всех театрах Японии будут отменены спектакли.
Всего около 900 случаев заражения коронавирусом отмечены в Японии, в основном среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Восемь человек скончались от осложнений после заражения коронавирусом, в том числе четверо - с круизного лайнера.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСиндзо АбэЯпонияВ мире
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