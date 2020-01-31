ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом по итогам чрезвычайного заседания ВОЗ сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

По информации организации, по всему миру заболели уже 7834 человек. Подавляющее большинство из них в Китае — 7736 случаев, остальные 98 приходятся на 18 стран мира. При этом эксперты подтвердили восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. Как отметил генеральный директор ВОЗ, сейчас в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, при этом 170 заболевших скончались. По его словам, еще у 12 167 выявили подозрение на заболевание.

ВОЗ также рекомендовала присвоить временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".

Как остановить коронавирус

Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в организации считают возможным остановить вирус . По мнению экспертов, странам необходимо принять меры по раннему распознаванию болезни и изолировать больных. Кроме того, специалисты полагают, что отслеживание контактов также поможет остановить вспышку.

В то же время организация рекомендовала не вводить ограничения на передвижение товаров и людей из-за коронавируса, отказывать в визах и закрывать границы. Кроме того, в ВОЗ посоветовали государствам бороться с недостоверной информацией, связанной с распространением заболевания.

Эксперты также рекомендовали китайским властям усилить поиски зоологического источника вируса и проводить досмотр в международных аэропортах и портах для раннего выявления симптомов болезни и изолирования больных людей.

Распространение коронавируса

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. По оценке экспертов, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Заражение распространилось за пределы Китая. Так, вирус обнаружили в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал закрыть границы страны на Дальнем Востоке для предупреждения распространения вируса. Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать россиян о профилактике и предупреждении распространения заболевания.

Голикова отмечала, что случаев заражения новым коронавирусом в России не обнаружено, но риск его проникновения в страну существует. По ее словам, власти проводят все необходимые мероприятия для его предупреждения.

Основные симптомы

В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы вызванного коронавирусом заболевания. Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, также у них наблюдается высокая температура, кашель и боль в горле.

В ведомстве призвали относиться внимательно к подобным признакам, если больной посещал Китай или прилегающие регионы в течение последних двух недель, а также контактировал с теми, кто недавно оттуда вернулся.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при лечении вызванной коронавирусом пневмонии нельзя использовать антибиотики.

"В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции легких", — рассказали специалисты.

В ведомстве уточнили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет.

"Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов, но дети и люди старше 65 лет, а также лица с ослабленной иммунной системой попадают в зону риска тяжелого течения заболевания", — сообщили в Роспотребнадзоре.