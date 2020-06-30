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Список стран для открытия границ с ЕС будут обновлять каждые две недели
Рекомендованный во вторник странам ЕС к исполнению список третьих стран, с которыми можно открыть внешние границы с 1 июля, должен пересматриваться каждые две... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, европа, в мире

Список стран для открытия границ с ЕС будут обновлять каждые две недели

17:13 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Рекомендованный во вторник странам ЕС к исполнению список третьих стран, с которыми можно открыть внешние границы с 1 июля, должен пересматриваться каждые две недели, причем государства туда можно как добавлять, так и исключать, в зависимости от эпидемиологической ситуации, говорится в распространенном Советом ЕС заявлении.
Совет ЕС во вторник принял рекомендацию о постепенном открытии внешних границ. Начиная с 1 июля. В первый список стран, с которыми рекомендовано открыть границы, вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (на основе принципа взаимности).
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"Этот список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС", – говорится в заявлении.
"Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями условий по итогам оценки эпидемиологической ситуации", - добавили в ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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