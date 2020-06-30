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Список стран для открытия границ с ЕС будут обновлять каждые две недели
Рекомендованный во вторник странам ЕС к исполнению список третьих стран, с которыми можно открыть внешние границы с 1 июля, должен пересматриваться каждые две... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:13
2020-06-30T17:13
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Рекомендованный во вторник странам ЕС к исполнению список третьих стран, с которыми можно открыть внешние границы с 1 июля, должен пересматриваться каждые две недели, причем государства туда можно как добавлять, так и исключать, в зависимости от эпидемиологической ситуации, говорится в распространенном Советом ЕС заявлении.
Совет ЕС во вторник принял рекомендацию о постепенном открытии внешних границ. Начиная с 1 июля. В первый список стран, с которыми рекомендовано открыть границы, вошли Алжир
, Австралия
, Канада
, Грузия
, Япония
, Черногория
, Марокко
, Новая Зеландия
, Руанда
, Сербия
, Южная Корея
, Таиланд
, Тунис
, Уругвай
и Китай
(на основе принципа взаимности).
"Этот список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС", – говорится в заявлении.
"Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями условий по итогам оценки эпидемиологической ситуации", - добавили в ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.