Список стран для открытия границ с ЕС будут обновлять каждые две недели

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Рекомендованный во вторник странам ЕС к исполнению список третьих стран, с которыми можно открыть внешние границы с 1 июля, должен пересматриваться каждые две недели, причем государства туда можно как добавлять, так и исключать, в зависимости от эпидемиологической ситуации, говорится в распространенном Советом ЕС заявлении.

"Этот список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС", – говорится в заявлении.

"Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями условий по итогам оценки эпидемиологической ситуации", - добавили в ЕС.