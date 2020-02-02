Иран будет помещать в карантин всех прибывающих из Китая

ТЕГЕРАН, 2 фев – РИА Новости. Иран будет помещать в карантин всех путешественников, прибывающих в страну из Китая , из-за распространения коронавируса , следует из сообщения, опубликованного информационным порталом правительства.

"Все прибывающие пассажиры, отправным пунктом которых был Китай, согласно предписаниям министерства здравоохранения и медицинского образования, по прибытию в страну будут помещаться в карантин", - сообщили власти об итогах заседания правительства, проведенного в воскресенье.

Ранее власти Ирана приняли решение приостановить авиасообщение с Китаем. Кроме того, в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса иранские власти задействовали тепловизоры в аэропорту, чтобы отслеживать температуру приезжающих в страну. В случае подозрений пассажиры проходят дополнительную проверку.

На данный момент в стране не было зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.