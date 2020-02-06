В Ухане создано 132 карантинные зоны

В настоящее время примерно 5425 человек находятся под централизованным карантином, сообщил заместитель секретаря горкома КПК Уханя Ху Лишань на пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики и контроля за эпидемией пневмонии.

Город Ухань с 2 февраля начал безоговорочно госпитализировать пациентов с подтвержденным случаем заболевания, а также помещать на лечение под централизованный карантин лиц с подозрением на заражение. Кроме того, под медицинское наблюдение в условиях карантина будут помещены пациенты с высокой температурой, а также лица, находившиеся в тесном контакте с заболевшими, у которых был подтвержден случай заражения.