Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

"После первого пересмотра, в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых рекомендовано снять ограничения. Этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - говорится в документе.

Сообщается, что критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на сто тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года.