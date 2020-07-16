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Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Европейский союз сократил список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, исключив из него Сербию и Черногорию,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, евросоюз, черногория, сербия, в мире

Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

17:17 16.07.2020 (обновлено: 18:36 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Европейский союз сократил список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, исключив из него Сербию и Черногорию, говорится в заявлении Совета ЕС.
"После первого пересмотра, в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых рекомендовано снять ограничения. Этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - говорится в документе.
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В обновленном списке фигурируют Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Сообщается, что критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на сто тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.
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