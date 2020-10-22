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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/es-1580958436.html
Источник: ЕС обновил список третьих стран для открытия внешних границ
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на встрече комитета постпредов (COREPER) в Брюсселе в среду внесли изменения в список третьих стран, с... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:25
2020-10-22T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
совет ес
евросоюз
южная корея
япония
грузия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Постоянные представители стран-членов Европейского союза на встрече комитета постпредов (COREPER) в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> в среду внесли изменения в список третьих стран, с которыми членам <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> рекомендовано открыть внешние границы, список будет официально оформлен и обнародован позднее, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Он отказался раскрыть содержание нового списка до его официальной публикации в журнале ЕС.При этом, как сообщило накануне со ссылкой на собственные источники агентство AFP, из обновленного списка, вероятнее всего, из-за неблагоприятной эпидобстановки исключены Грузия, Тунис и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, а также в него добавлен Сингапур. Всего в списке останется девять стран.На минувшей неделе страны ЕС не стали вносить изменения в список стран для снятия запрета по поездки в Евросоюз. Обычно список пересматривается каждые две недели, однако, на фоне угрожающего ухудшения эпидемиологической ситуации, такая процедура может проводиться чаще.В список в настоящее время входят 11 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, <a href="http://ria.ru/location_Rwanda/" target="_blank" data-auto="true">Руанда</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, Таиланд, Тунис, <a href="http://ria.ru/location_Uruguay/" target="_blank" data-auto="true">Уругвай</a>, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.Совет ЕС 30 июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).Список стран регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире. При этом согласованные <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Советом ЕС</a> списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.В настоящее время страны Евросоюза сталкиваются со второй волной пандемии коронавируса. При этом многие были вынуждены ввести жесткие меры, в том числе, комендантский час.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201003/granitsy-1578146797.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, совет ес, евросоюз, южная корея, япония, грузия, в мире

Источник: ЕС обновил список третьих стран для открытия внешних границ

11:25 22.10.2020
 
© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© REUTERS / Yves Herman
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на встрече комитета постпредов (COREPER) в Брюсселе в среду внесли изменения в список третьих стран, с которыми членам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы, список будет официально оформлен и обнародован позднее, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Он отказался раскрыть содержание нового списка до его официальной публикации в журнале ЕС.
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер на пресс-конференции, посвященной началу председательства Румынии в Совете Европейского Союза, в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 12:31
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"На данном этапе я могу подтвердить, что после встречи постпредов была запущена официальная письменная процедура для утверждения странами-членами обновленного списка", - сказал собеседник агентства.
При этом, как сообщило накануне со ссылкой на собственные источники агентство AFP, из обновленного списка, вероятнее всего, из-за неблагоприятной эпидобстановки исключены Грузия, Тунис и Канада, а также в него добавлен Сингапур. Всего в списке останется девять стран.
На минувшей неделе страны ЕС не стали вносить изменения в список стран для снятия запрета по поездки в Евросоюз. Обычно список пересматривается каждые две недели, однако, на фоне угрожающего ухудшения эпидемиологической ситуации, такая процедура может проводиться чаще.
В список в настоящее время входят 11 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
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Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов
Совет ЕС 30 июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.
Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).
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Список стран регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире. При этом согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.
В настоящее время страны Евросоюза сталкиваются со второй волной пандемии коронавируса. При этом многие были вынуждены ввести жесткие меры, в том числе, комендантский час.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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