Премьер Испании считает, что карантин помог спасти около 450 тысяч жизней

"Благодаря режиму повышенной готовности, мы смогли спасти тысячи и тысячи жизней в стране. Согласно независимым научным исследованиям, 450 тысяч жизней были спасены в нашей стране и более трех миллионов жизней на Европейском континенте – благодаря карантинным мерам, которые мы осуществили в европейских странах", - заявил премьер в обращении к нации.

Испания – одна из самых пострадавших стран в результате эпидемии COVID-19: жертвами коронавируса стали 28,3 тысячи человек. По официальным данным минздрава, в стране с начала эпидемии было зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование на основании тестов на антитела свидетельствует, что реальное число тех, кто перенес болезнь, составляет 2,3 миллиона человек, то есть около 5% населения страны.