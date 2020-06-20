https://ria.ru/20200620/1573234797.html
Премьер Испании считает, что карантин помог спасти около 450 тысяч жизней
Около 450 тысяч жизней удалось спасти в Испании благодаря введению карантина в связи с эпидемией COVID-19, заявил премьер страны Педро Санчес. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:57
2020-06-20T15:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
педро санчес
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испания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, педро санчес, коронавирусы, испания, в мире
МАДРИД, 20 июн – РИА Новости.
Около 450 тысяч жизней удалось спасти в Испании
благодаря введению карантина в связи с эпидемией COVID-19, заявил премьер страны Педро Санчес
.
"Благодаря режиму повышенной готовности, мы смогли спасти тысячи и тысячи жизней в стране. Согласно независимым научным исследованиям, 450 тысяч жизней были спасены в нашей стране и более трех миллионов жизней на Европейском континенте – благодаря карантинным мерам, которые мы осуществили в европейских странах", - заявил премьер в обращении к нации.
В воскресенье, 21 июня, в Испании завершается режим повышенной готовности, введенный 14 марта.
Испания – одна из самых пострадавших стран в результате эпидемии COVID-19: жертвами коронавируса стали 28,3 тысячи человек. По официальным данным минздрава, в стране с начала эпидемии было зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование на основании тестов на антитела свидетельствует, что реальное число тех, кто перенес болезнь, составляет 2,3 миллиона человек, то есть около 5% населения страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.