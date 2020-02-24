Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
Начиная с 24 января практически на территории всего Китая был введен режим наивысшего реагирования на ЧС из-за эпидемии. Как правило, I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
Как следует из заявлений, провинции Гуандун и Шаньси понизили с наивысшего I до II уровня. Тем временем провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили уровень реагирования до III уровня.
В воскресенье власти 21 региона Китая сообщили, что за 22 февраля на их территории не было зафиксировано ни одного нового случая заражения новым коронавирусом.
Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Полный статистики по стране за 23 февраля на момент публикации сообщения власти Китая еще не обнародовали.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса