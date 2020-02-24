Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Шесть провинции Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом , следует из заявлений местных властей.

Начиная с 24 января практически на территории всего Китая был введен режим наивысшего реагирования на ЧС из-за эпидемии. Как правило, I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Как следует из заявлений, провинции Гуандун и Шаньси понизили с наивысшего I до II уровня. Тем временем провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили уровень реагирования до III уровня.

В воскресенье власти 21 региона Китая сообщили, что за 22 февраля на их территории не было зафиксировано ни одного нового случая заражения новым коронавирусом.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.