Япония повышает меры безопасности из-за коронавируса

ТОКИО, 1 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Япония на неделю ускорила введение принятых правительством мер в связи с распространением нового типа коронавируса , повысила уровень предупреждения об опасности посещений Китая для своих граждан. Население реагирует на информацию о распространении вируса в стране внешне спокойно, но также предпринимает шаги для обеспечения своей безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости.

Первыми исчезают маски

Исчезновение одноразовых масок в аптеках стало маркером общественного беспокойства. Правительство еще и не думало вводить ограничения на поездки в Китай или для китайских граждан – в Японию, ограничиваясь лишь опросными листами для приехавших из Поднебесной и измерением температуры в аэропортах, а на аптечных полках уже появились пустоты.

"Мы не знаем, когда привезут маски. На прошлой неделе мы заказали 400 коробок, а нам сказали, что в лучшем случае смогут обеспечить 100. Многие приходят к самому открытию, чтобы, если повезет, успеть купить хоть что-то", - поделилась с РИА Новости продавщица одной из столичных аптек.

В середине недели на полках вместо масок или вместе с одной-двумя упаковками появилось объявление "одну упаковку – в одни руки". Тех, кто захочет приобрести маски в интернете, ждет неприятный сюрприз: цены выросли в 10 и более раз.

Заводы по производству масок и жидкостей для дезинфекции работают с полной загрузкой и все равно не могут обеспечить все поступающие заказы. Производители масок за последние две недели января продали годовой объем этой продукции.

© РИА Новости / Ксения Нака Пустые полки в аптеке, где продаются защитные маски, в Японии © РИА Новости / Ксения Нака Пустые полки в аптеке, где продаются защитные маски, в Японии

В то же время особой нервозности у людей нет. Маски надевают даже реже, чем в обычные зимы: пик сезонного гриппа в этом году прошел раньше, а пыльца криптомерий – сильный аллерген для многих японцев – еще не появилась.

Реакция правительства

Однако спокойствие граждан не передается правительству. Со среды по пятницу тремя чартерными рейсами из Уханя были экстренно вывезены все японские граждане, которые этого захотели - 565 человек.

Указ, согласно которому возможны меры вплоть до принудительной госпитализации при отказе пациента, должен был вступить в силу 7 февраля, но было решено ввести его в действие уже с субботы. В посещении Японии будет отказано всем иностранцам, которые в течение последних 14 дней посещали провинцию Хубэй. Принята и совсем уж странная мера – отказывать во въезде в страну всем китайцам, чей паспорт был сделан в провинции Хубэй.

С субботы в аэропорту Нарита всех прибывших из Китая, Гонконга и Макао выделяют в отдельный поток, им раздают анкеты о том, не было ли у них контактов с заболевшими в последние две недели. Причем те, кто прибыл из провинции Хубэй, получают анкету красного цвета, прибывшие из других провинций - синего.

Ущерб

Между тем, убытки Японии, связанные с распространением вируса в Китае, могут выражаться в астрономических цифрах. Прежде всего, пострадала сфера туризма и гостиничного бизнеса. Новый год по лунному календарю и особенность китайских туристов закупать японские товары почти оптовыми партиями, за что японцы назвали такой способ шоппинга "взрывным", приносили солидную прибыль. По данным министерства транспорта Японии, в новогодние каникулы Японию должны были посетить около 400 тысяч китайских туристов авиатранспортом и еще 35 тысяч на круизных кораблях. Удар будет нанесен и по крупным универмагам – в среднем на китайских туристов, особенно в разделах косметики и ювелирных украшений, приходилось около 20% от всего объема продаж.

Масштабы ущерба от массовых отмен поездок китайских туристов легко представить себе по следующим цифрам: в год Японию посещают 9,5 миллиона китайских туристов. Это около трети от всего туристического потока в Японию. Их траты в Японии составляют в среднем около 2000 долларов из расчета на одного китайского туриста (это превышает среднюю сумму, которую оставляют иностранные туристы в Японии – около 1500 долларов).