Япония ввела ограничения для прибывающих из Китая и Южной Кореи

По данным японских СМИ, ограничение касается граждан не только Китая и Южной Кореи, но и других стран, а также японцев. Для контроля за прибывающими японские власти оставили в качестве "ворот" в Японию из Китая и Южной Кореи только два международных аэропорта - токийский Нарита и Кансай в префектуре Осака.

В понедельник из Южной Кореи и Китая в Японию прилетели единичные пассажиры, сообщает агентство Киодо . После прибытия их проводили в специальные кабинки, где врачи проверяли наличие симптомов коронавируса. Те, у кого симптомы не выявлены, отправляются в добровольный карантин в специально отведенные отели за свой счет сроком на две недели. При этом они не должны будут пользоваться общественным транспортом.

МИД Японии отменил 2,8 миллиона виз для граждан Китая и 17 тысяч - для граждан Южной Кореи, однако для тех, кто уже находится в стране, действие виз сохраняется.

Действия Японии вызвали протест у руководства Южной Кореи, которая вводит ответные меры. Вместе с тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, что ограничения, если потребуется, могут быть введены и для пассажиров из Италии, где также отмечена вспышка коронавируса.

В Японии зафиксированы 485 заражений коронавирусом, кроме того, заразились 696 человек с круизного судна Diamond Princess, стоявшего в феврале на карантине у порта Йокогама. Еще 14 заболевших - с чартерных рейсов, которыми японцев эвакуировали из китайского Уханя. Из-за коронавируса скончались семь человек с Diamond Princess и семь человек в разных районах Японии.