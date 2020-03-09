Япония ввела ограничения для прибывающих из Китая и Южной Кореи

ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Япония с понедельника ввела карантин для пассажиров, прибывающих из Южной Кореи и Китая, для предотвращения распространения коронавируса.
По данным японских СМИ, ограничение касается граждан не только Китая и Южной Кореи, но и других стран, а также японцев. Для контроля за прибывающими японские власти оставили в качестве "ворот" в Японию из Китая и Южной Кореи только два международных аэропорта - токийский Нарита и Кансай в префектуре Осака.
В понедельник из Южной Кореи и Китая в Японию прилетели единичные пассажиры, сообщает агентство Киодо. После прибытия их проводили в специальные кабинки, где врачи проверяли наличие симптомов коронавируса. Те, у кого симптомы не выявлены, отправляются в добровольный карантин в специально отведенные отели за свой счет сроком на две недели. При этом они не должны будут пользоваться общественным транспортом.
МИД Японии отменил 2,8 миллиона виз для граждан Китая и 17 тысяч - для граждан Южной Кореи, однако для тех, кто уже находится в стране, действие виз сохраняется.
Действия Японии вызвали протест у руководства Южной Кореи, которая вводит ответные меры. Вместе с тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, что ограничения, если потребуется, могут быть введены и для пассажиров из Италии, где также отмечена вспышка коронавируса.
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В Японии зафиксированы 485 заражений коронавирусом, кроме того, заразились 696 человек с круизного судна Diamond Princess, стоявшего в феврале на карантине у порта Йокогама. Еще 14 заболевших - с чартерных рейсов, которыми японцев эвакуировали из китайского Уханя. Из-за коронавируса скончались семь человек с Diamond Princess и семь человек в разных районах Японии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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