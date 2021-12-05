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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России - РИА Новости, 05.12.2021

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T00:58

2021-12-05T00:58

2021-12-05T00:58

справки

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться людям.Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается двумя способами: воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании; контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах.11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным ВОЗ, с начала пандемии более 260 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, более пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.В Россию коронавирус пришел 31 января 2020 года. За всю пандемию в стране зарегистрировано более 9,6 миллиона случаев заболевания. Скончалось более 270 тысяч человек. Российские власти с января 2020 года начали предпринимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Начиная с 12 мая 2020 года осуществлялось постепенное снятие ограничений. Власти российских регионов в период пандемии COVID-19 самостоятельно принимают решения об ужесточении либо ослаблении ограничительных мер исходя из текущей эпидемиологической обстановки.28 января 2021 года на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами. Количество выздоровевших людей превышает количество заболевших. Путин отметил, что показатели в России лучше, чем во многих других странах. Заболеваемость COVID-19 в России выросла в начале лета 2021 года, новый всплеск заболеваемости пришелся на октябрь.У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский) и омикрон (впервые выявлен в Южной Африке). Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день.Создание оперативных штабов и советов27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для президента доклады о результатах мониторинга ситуации.С 27 января в России начали применять тест-системы для выявления коронавируса.2 февраля коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.14 марта Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который должен в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия по ограничению распространения коронавирусной инфекции.18 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать ведомственные оперативные штабы.Ограничение полетов и пересечения границ РФ30 января 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции правительством РФ было принято решение о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем. 3 февраля был ограничен въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ. 28 февраля правительством РФ было принято решение о временном ограничении въезда иностранных граждан в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ с территории Южной Кореи и Ирана.12 марта правительство временно приостановило пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Италии.14 марта решением правительства был временно приостановлен пропуск иностранных граждан, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.16 марта правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии.C 16 марта были введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией.18 марта Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.С 27 марта прекратилось регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ – не более 200 человек в сутки.30 марта с 00 часов 00 минут по московскому времени было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Исключение было сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины.С 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса было прекращено железнодорожное сообщение с Калининградом. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. 31 июля распоряжением правительства это ограничение было снято.8 июня правительство РФ смягчило порядок въезда и выезда из России. Россиянам разрешено выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Въезд иностранцам в страну был разрешен только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.2 сентября постановлением правительства россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, могут выезжать к ним без всяких ограничений. Те же ограничения были отменены и для иностранцев, чьи родственники проживают в России.25 июня распоряжением правительства был разрешен въезд высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России. 31 июля был разрешен безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Постановление касается обладателей дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.18 октября 2021 года Россия сняла "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев. "Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России).С августа 2020 года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США. Также разрешены полеты на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр, Шри-Ланку, Доминикану, Чехию, в Южную Корею, Испанию, Ирак, Кению и Словакию.Возобновлены также полеты в Джибути, Перу, ЮАР, Данию и Новую Зеландию. С 9 ноября возобновится авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Кроме того, с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты из аэропортов России в курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх. 1 декабря Россия сняла ограничения на выполнение полетов на Кубу, в Мексику и Катар. С этого же дня возобновились полеты в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину. У каждой страны свои правила въезда.1 августа 2020 года Россия сняла также ограничения на пересечение границы с Абхазией, 12 сентября– с Южной Осетией.В феврале 2021 года Россия возобновила курсирование пассажирских поездов с Белоруссией.Однако на фоне распространения нового штамма коронавируса (B.1.1.529, омикрон-штамм) Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранных граждан из девяти африканских стран и Гонконга.Карантин5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. 19 марта эта мера была распространена на все регионы России.C 15 июля 2020 года Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения. Чтобы избежать ограничений, иностранцы должны показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые 72 часа по прилету.Россияне, прибывающие из-за границы, должны были до регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.Иностранный граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию для трудовой деятельности, должны 14 дней соблюдать режим самоизоляции.С 21 апреля 2021 года Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19: до 1 мая это требование касалось Турции и Танзании, а после – всех стран. Исследование методом ПЦР необходимо пройти в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Оба результата нужно было загрузить на единый портал госуслуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". Интервал между тестами должен составлять не менее суток.В июле 2021 года в России изменились правила возвращения из-за границы привитых граждан. Согласно новому постановлению Роспотребнадзора, россияне, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не болел, должны сделать один тест, а до получения результатов оставаться в самоизоляции по месту жительства.Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение14 марта 2020 года Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения перешли на новый режим работы с 30 марта.30 апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Для 1-8 классов было рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая, для 10 классов – до 29 мая / 30 мая, для 9 и 11 классов – до 5 июня.Для девятиклассников были отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки были выставлены на основании годовых. Все школьники получили аттестаты без сдачи экзаменов.Для школьников, поступавших в вузы, 17 июня Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в этом году проходил с 3 по 23 июля, с резервными датами 24 и 25 июля. Во вторую волну экзамены можно было сдать с 3 по 7 августа с резервным сроком для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, – 8 августа. Для проведения ЕГЭ были вызваны из отпуска почти 300 тысяч учителей, их отпускные дни были разделены на две части.Российским вузам с 16 марта 2020 года приказом Минобрнауки было рекомендовано "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий". В середине апреля стало известно, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате.26 мая правительство утвердило условия удаленного формата защиты диссертаций во время коронавируса.1 сентября 2020 года в школах России начался учебный год в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. Во всех школах была проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Однако вскоре были зафиксированы случаи перехода на дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом. Решение о переходе школ на дистанционное обучение принималось на региональном уровне.С 18 января 2021 года, по данным Минпросвещения РФ, почти во всех регионах России школьники возвратились к очному формату обучения.С 1 по 10 мая Министерство просвещения рекомендовало российским школам уйти на каникулы. Такое решение было принято в связи с указом президента РФ об установлении дней с 1 по 10 мая нерабочими.Основной период ЕГЭ в 2021 году прошел с 31 мая по 2 июля. Период проведения государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах продлился с 24 мая по 2 июля с учетом резервных сроков.В российских вузах действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционное обучение студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Решение о переводе обучающихся в онлайн-формат зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.1 сентября 2021 года российские школьники начали учебный год очно. Для школ сохраняются противоэпидемиологические требования: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, использование средств индивидуальной защиты работниками пищеблоков, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, посещение столовых и перемены по отдельному графику, запрет на массовые мероприятия между классами.Российские вузы начали учебный год очно, по необходимости будут использоваться элементы онлайн-формата. Сохраняются противоэпидемиологические требования: термометрия на входе, санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты. Студентам рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса.21 октября Министерство просвещения РФ направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября, обозначенные указом президента как нерабочие дни.26 октября Минобрнауки РФ сообщило, что вузы могут предусмотреть самостоятельное или дистанционное обучение студентов в период нерабочих дней.Перевод граждан на удаленную работу16 марта 2020 года Министерство труда и социальной защиты выпустило Методические рекомендации в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей.Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры17 марта 2020 года Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов.С 16 июня была возобновлена работа открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России.13 июля Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров.24 июля стало известно, Роспотребнадзор утвердили новые правила работы театров и концертных организаций, которые позволят проводить "живые" выступления", обеспечивая при этом безопасность и зрителей, и артистов. В отличие от артистов, которые смогут находиться на сцене без масок, зрителям следует использовать средства индивидуальной защиты.24 августа Роспотребнадзор отменил запрет на прием туристско-экскурсионных групп музеями.Однако в некоторых регионах, в частности, в Московской области, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 21 октября временно прекратили работу музеи и выставочные проекты, приостанавливаются массовые спортивные мероприятия.14 декабря музеи Подмосковья открыли двери для посетителей.В связи с эпидемиологической ситуацией с 16 ноября 2020 года по 21 января 2021 года приостановили свою работу Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве. При этом максимальная заполняемость залов в театрах, музеях и концертных залах, согласно указу московских властей, не могла превышать 25%.В Санкт-Петербурге с 14 ноября заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 50%, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью. С 30 декабря по 10 января, решением властей Петербурга, в городе были закрыты для посетителей музеи, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк. Театры города не работали с 30 декабря по 6 января. Аналогичные ограничения действовали и в других регионах РФ.11 января 2021 года музеи Петербурга возобновили работу.22 января 2021 года в Москве были открыты (с ограничениями) музеи, библиотеки и другие учреждения культуры.22 октября 2021 года в связи с указом президента РФ о нерабочих днях в октябре-ноябре, правительство РФ приняло постановление о приостановке федеральных учреждений культуры в эти дни, за исключением театров и музеев. При этом их заполняемость не должна превышать 50%, а после завершения нерабочих дней – 70 % от общей вместимости.Введение системы QR-кодовВпервые система QR-кодов была введена летом 2021 года в Москве для посещения ресторанов и массовых мероприятий в зонах, свободных от ковида.QR-код могут получить граждане, прошедшие вакцинацию (QR-код содержится в электронной версии сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19, или однокомпонентной вакцины, зарегистрированной в РФ), граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией (в течение шести месяцев с даты выздоровления), а также граждане, получившие действующий отрицательный результат ПЦР-теста, если с момента готовности результата и его регистрации прошло не более 72 часов. Доступ к QR-коду был открыт с 25 июня 2021 года.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане с помощью специального QR-кода. С 19 июля система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе в Москве была отменена.В сентябре 2021 года из-за роста случаев заболевания COVID-19 в регионах России вводятся ограничительные меры в виде системы QR-кодов о вакцинации для посещения культурных учреждений, ресторанов и массовых мероприятий. В сентябре о введении системы QR-кодов заявили семь субъектов РФ.5 октября в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о рекомендации регионам по допуску на мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни в течение не более шести месяцев с возможностью повышения лимита массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях.19 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила, что в 28 субъектов РФ введено QR-кодирование. С 11 октября QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, ввел Татарстан, а также Чечня, Мордовия, Чувашия и др. С 13-14 октября – Смоленская, Пензенская, Белгородская области.В Москве с 28 октября допуск в театры и музеи разрешен только по QR-кодам и в масках при заполняемости не более 50%.22 октября постановлением правительства РФ в период нерабочих дней, объявленных президентом в октябре-ноябре, и после их завершения допуск посетителей в театры и музеи возможен по QR-кодам.В ряде регионов QR-коды вводятся при посещение других объектов. В частности, для заселения в гостиницы и пансионаты QR-код потребуется в Санкт-Петербурге.В Мурманской области вводятся QR-коды для посещения предприятий культуры, общепита, спортивных объектов. Те же ограничения вводятся в Новосибирской области. В Красноярском крае QR-код понадобится при посещении организаций общественного питания, музеев и библиотек, салонов красоты, косметических и массажных салонов, парикмахерских, спа-салонов (за исключением учреждений медицины). Подобные решения были приняты в Липецкой области, Свердловской области Карачаево-Черкессии и других регионах.В Татарстане с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.Временное закрытие для посещения верующими религиозных учрежденийС 18 марта 2020 года Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах было предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия.24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре.С 13 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на территории Московской области для индивидуальных посещений. Коллективные молитвы должны проводиться в ряде городов Подмосковья при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям19 июня коллективные пятничные намазы прошли первые после долгой паузы в ряде регионов России.Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля.Православные богослужения с присутствием верующих с рядом санитарных ограничений были возобновлены в Нижегородской епархии – с 1 июня, в Петербурге 5 июня, в Москве – в День Святой Троицы 7 июня.Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня.Режим нерабочих дней25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.Соответствующий указ, подписанный президентом, не распространился на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 4 по 30 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В список организаций, на которых указ не распространялся, вошли организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).28 апреля Владимир Путин подписал указ, продлевающий нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлился до 11 мая включительно. 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.23 апреля 2021 года в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и укрепления здоровья граждан президент РФ Владимир Путин издал указ об установлении на территории России нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.Президент обязал органы публичной власти и иные организации определить число работников, обеспечивающих свою деятельность в этот период. С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видели риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в город и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.20 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты для предотвращения распространения коронавируса. Согласно указу, региональные власти, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы. В некоторых регионах России режим нерабочих дней был продлен. Такое решение приняли главы Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областей. Режим повышенной готовности и самоизоляции30 марта 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с призывом к властям российских регионов обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми правилами выходить из дома можно было до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Было разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак.Соблюдать режим самоизоляции обязали людей всех возрастов. В особенности тех, кому за 65 лет, и совершеннолетних с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.Заболевших коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязали самоизолироваться дома.О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области, где с 17 марта был введен режим повышенной готовности, а в апреле в четырех населенных пунктах области в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Солнечный и Озерный, городах Удомля и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.Своим указом от 2 апреля президент РФ наделил глав субъектов России дополнительными полномочиями определять перечень конкретных профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации.Документом был установлен особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.30 марта российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина.1 апреля президент подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Масочный режимВ некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.2 апреля 2020 года обязательное ношение масок ввели в Пермском крае, 11 апреля – в Ульяновской области.С 19 апреля маски обязали носить жителей четырех территорий Кемеровской области 22 апреля – Хабаровского края, 24 апреля такие меры приняли власти Камчатки и Ивановской области. 27 апреля ношение масок в общественных местах было введено в Севастополе, по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск.30 апреля обязательное ношение масок было введено в Краснодарском крае, Удмуртии, 1 мая – в Самарской области, Приморье.В начале мая масочный режим рекомендован гражданам в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Забайкалье. В Свердловской и Пензенской областях ношение масок стало обязательным, в Башкирии.6 мая обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Чечне, с 7 мая – в Туве, Брянской области, Курской области, Карачаево-Черкесии.С 10 мая масочный режим был введен в 29 населенных пунктах семи районов Ленинградской области, в Карелии.Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общественных и рабочих местах. Также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах было введено в Санкт-Петербурге.С 12 мая обязательный масочный режим ввели в Подмосковье, Воронежской области, Калининградской области, Алтайском крае, Челябинской области, в Крыму.С 16 мая масочный режим ввели в Ярославской области.В зависимости от ситуации в каждом регионе масочный режим ослаблялся или ужесточался.С 28 октября 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.Исходя из эпидемиологической ситуации регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра, а также усилить санитарно-противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.Пропускной режимС 30 марта 2020 года по решению правительства Татарстана особый порядок въезда и выезда был введен в 14 городах республики в условиях режима самоизоляции. Были приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, ограничены перевозки грузов. Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могли только работники предприятий, следующие к месту работы, при наличии справки утвержденной формы от работодателя, а также жители республики, получившие разрешение на выход из дома в специально разработанной СМС-системе получения цифровых пропусков. На въездах в города и районы республики МВД совместно с Росгвардией были организовали посты для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике.С 15 апреля власти Москвы ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте.Также цифровые пропуска были введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде регионов. В целом из-за пандемии каждый второй регион России вводил особый режим передвижения.Поэтапное снятие ограничений8 мая 2020 года Роспотребнадзор направил в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, которое должно осуществляться руководством регионов исходя из показателей заболеваемости по согласованию с главными санитарными врачами.Первый этап предусматривает возможность прогулок на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.На втором этапе начинают осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации.На третьем этапе возобновляют работу предприятия торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей.На всех этапах снятия ограничений с предприятий предусматривается обязательное использование работниками индивидуальных средств защиты – медицинских масок и перчаток, а также наличие на всех предприятиях антисептиков для рук и проведение регулярной дезинфекции помещений. Для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) обязателен режим самоизоляции, сохранение работы в удаленном доступе.Начиная с 12 мая в России началось постепенное снятие ограничений. Решение о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий принимают главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов РФ. Также руководство региона вправе самостоятельно определять, каким именно учреждениям и заведениям открываться.Мобилизация системы здравоохранения16 марта 2020 года Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приказом созданы Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. Утвержден единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений медицинскими работниками.Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России должны проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах.Для организационно-методической поддержки регионов созданы выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью проводится оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19.К пику эпидемии в регионах было задействовано более 184 тысяч больничных коек. Для этих целей было перепрофилировано почти 15 тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и на региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей федерального бюджета. В рекордно короткие сроки силами Министерства обороны в мае 2020 года функционировало 17 госпиталей в 16 субъектах РФ. Силами МЧС России в Мурманске были развернуты аэромобильный, а затем временный полевой госпитали, а также пункты временного размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях.В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников.Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью.23 октября 2020 года правительство расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных с коронавирусной инфекцией, увеличив коечный фонд на одну тысячу мест.По состоянию на конец ноября 2021 года, в России для пациентов с коронавирусом развернуто 250 тысяч коек. Порядка 600-650 тысяч медицинских работников задействованы в оказании помощи. ВакцинацияВ России в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 для лиц старше 18 лет. Первая из них – "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, – широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" – облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" – в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.По данным главы Минпромиорга РФ Дениса Мантурова на конец ноября 2021 года, в гражданский оборот введено более 100 миллионов доз зарегистрированных вакцин. До конца 2021 года всего будет произведено 300 миллионов доз вакцин. В Москве вакцинация граждан началась 5 декабря 2020 года. Первыми возможность вакцинироваться получили работники сфер образования, здравоохранения и соцслужб столицы. В январе 2021 года массовая вакцинация граждан началась по всей России. В июне на фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации московские власти первыми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьмиВслед за Москвой обязательная вакцинация отдельных категорий граждан была введена в Московской области.По данным на 26 октября 2021 года, обязательная вакцинация от COVID-19 введена во всех регионах России для определенных категорий граждан.По состоянию на 26 ноября 2021 года, 69,468 миллиона россиян прошли вакцинацию первым компонентом, полностью вакцинированы 60,7 миллиона россиян. Коллективный иммунитет оценивается в 51,8%.25 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить для россиян, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных с сохранением заработной платы. Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленную работу на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.24 ноября 2021 года Минздрав России принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Препарат создан на той же платформе, что и вакцина "Спутник V", и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день. Вакцина прошла необходимые исследования, в которых она показала свою эффективность и безопасность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что во второй половине декабря вакцина будет введена в гражданский оборот, в настоящее время первые серии препарата проходят контроль качества. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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