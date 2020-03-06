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В Москве ввели повышенный режим готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Москве ввели повышенный режим готовности из-за коронавируса

03:32 06.03.2020 (обновлено: 04:37 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства города.
Согласно документу, гражданам, недавно побывавшим в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, необходимо самоизолироваться на 14 дней с момента возвращения в Россию.
Также мэрия обязала всех московских работодателей измерять сотрудникам температуру и незамедлительно отправлять болеющих домой. А в случае подтверждения коронавируса у работников, начальство должно будет дезинфицировать помещение и сообщить в соответствующие органы о контактах зараженного во время выполнения служебных обязанностей.
В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы должен обеспечить готовность медицинских сотрудников оказывать больным помощь на дому и брать у них анализы для исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией переведен на круглосуточный режим работы. Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения. Штаб будет работать в таком режиме вплоть до особого распоряжения.
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Ситуация в Москве

Отмечается, что на данный момент ситуация с коронавирусом в Москве является спокойной. Массового распространения инфекции нет благодаря совместным усилиям федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы.
Также в столице усилят требования к проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, которые прибывают из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess", один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.
Столичные власти второго марта подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел житель Москвы, прибывший из Италии.
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Коронавирусы

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.
О вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, который получил название COVID-19.
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