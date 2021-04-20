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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729158525.html
Роспотребнадзор введет двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы
Роспотребнадзор введет двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы
Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19: до 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а после — всех... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:51
2021-04-20T21:23
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новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19: до 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а после — всех стран. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.Исследование методом ПЦР необходимо пройти в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". Интервал между тестами должен составлять не менее суток.Постановление вступает в силу с 21 апреля.Кроме того, руководители территориальных органов Роспотребнадзора организуют в аэропортах выборочную проверку иностранцев на коронавирус.На прошлой неделе Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в страну граждан сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в республику. По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, именно оттуда в Россию завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса. На этот же срок приостановили рейсы в Танзанию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания, в мире

Роспотребнадзор введет двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы

18:51 20.04.2021 (обновлено: 21:23 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Российские туристы во время посадки на самолет компании Аэрофлот в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Анкин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19: до 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а после — всех стран. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
Исследование методом ПЦР необходимо пройти в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". Интервал между тестами должен составлять не менее суток.
Постановление вступает в силу с 21 апреля.
Кроме того, руководители территориальных органов Роспотребнадзора организуют в аэропортах выборочную проверку иностранцев на коронавирус.
На прошлой неделе Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в страну граждан сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в республику. По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, именно оттуда в Россию завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса. На этот же срок приостановили рейсы в Танзанию.
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