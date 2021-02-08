https://ria.ru/20210208/poezda-1596435347.html

Россия возобновила курсирование пассажирских поездов с Белоруссией

Россия возобновила курсирование пассажирских поездов с Белоруссией

Россия с понедельника возобновляет курсирование пассажирских поездов с Белоруссией после долгого перерыва из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:22

2021-02-08T00:22

2021-02-08T09:15

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия с понедельника возобновляет курсирование пассажирских поездов с Белоруссией после долгого перерыва из-за ситуации с коронавирусом.Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года. Власти РФ приняли решение возобновить его с 8 февраля 2021 года. С этого дня между Москвой и Минском будут курсировать поезда "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, холдинг РЖД) и Белорусской железной дороги (БЖД).Первый состав ФПК из Москвы с остановкой Минске отравится в понедельник в 19.53 и прибудет в столицу Белоруссии в 4.41 следующего дня. Это поезд №30/29 "Янтарь" Москва-Калининград. До этого дня он ходит через территорию Белоруссии транзитом без посадки и высадки пассажиров. Первый рейс поезда БЖД №1/2 из Минска в Москву отправится в понедельник в 22.10 (совпадает с мск) и будет в российской столице в 8.13 следующего дня.Поезд БЖД будет ходить из Минска по четным дням, из Москвы - по нечетным. Поезд холдинга РЖД курсирует каждый день. Пока между странами будут курсировать эти поезда. РЖД сообщали, что о возобновлении движения других международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией объявят дополнительно.Антиковидные мерыХолдинг РЖД будет проводить санитарную обработку пассажирских поездов в сообщении с Белоруссией, делать их дезинфекцию в пути и просит пассажиров носить маски, сообщали РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании". Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. В поездах дальнего следования есть бесконтактные термометры.Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников, задействованных в обслуживании пассажиров. Всем перед началом рабочего дня измеряют температуру. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, сотрудники направляются домой для вызова врача и постановки диагноза. Поездная бригада носит средства индивидуальной защиты в течение всего рейса.ФПК отмечали, что в поездах холдинга пассажирам необходимо носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. Их при необходимости можно купить и в вагоне у поездной бригады.Не забудьте справкуСогласно информации на сайте РЖД, пассажиры, прибывающие в РФ из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.Белорусская железная дорога пишет, что пассажиры, въезжающие в Белоруссию, должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть выполнен не позднее трех суток до даты пересечения границы. РЖД уточняют на своем сайте, что это касается пассажиров старше 6 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/koronavirus-1596328371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/spravka-1596277740.html

https://ria.ru/20210119/poezda-1593559938.html

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новости - туризм, россия, белорусская железная дорога, федеральная пассажирская компания, ржд, белоруссия, общество