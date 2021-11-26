19:03 26.11.2021 (обновлено: 19:35 26.11.2021)
Россия ограничит въезд из Гонконга и девяти африканских стран
Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из Гонконга и девяти африканских стран
© РИА Новости / Максим БлиновЗона таможенного контроля в Терминале C московского аэропорта "Шереметьево"
"В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", — говорится в сообщении.
Из-за этого с 28 ноября иностранные граждане, проживающие на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального административного района Гонконг или находящиеся там в течение последних десяти дней, не смогут попасть в Россию.
"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно", — добавили в оперштабе.
Там отметили, что в стране новый вариант пока не обнаружили, при этом применяемые здесь тест-системы способны его выявлять.
Кроме того, Роспотребнадзор совместно с Минтрансом организует экспресс-тестирование на COVID-19 приезжающих из Африки, а также Израиля, Великобритании, Гонконга, Китая. Ведомствам поручили обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований указанными лицами.
Ранее ученые из Британии предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, сейчас зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения этого штамма.