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Россия ограничит въезд из Гонконга и девяти африканских стран

Россия ограничит въезд из Гонконга и девяти африканских стран - РИА Новости, 26.11.2021

Россия ограничит въезд из Гонконга и девяти африканских стран

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из девяти африканских стран и Гонконга, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:03

2021-11-26T19:03

2021-11-26T19:35

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из девяти африканских стран и Гонконга, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", — говорится в сообщении.Из-за этого с 28 ноября иностранные граждане, проживающие на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального административного района Гонконг или находящиеся там в течение последних десяти дней, не смогут попасть в Россию.Там отметили, что в стране новый вариант пока не обнаружили, при этом применяемые здесь тест-системы способны его выявлять.Кроме того, Роспотребнадзор совместно с Минтрансом организует экспресс-тестирование на COVID-19 приезжающих из Африки, а также Израиля, Великобритании, Гонконга, Китая. Ведомствам поручили обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований указанными лицами.Ранее ученые из Британии предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, сейчас зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения этого штамма.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html

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