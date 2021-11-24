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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760625972.html
Минздрав раскрыл подробности о вакцине от коронавируса для подростков
Минздрав раскрыл подробности о вакцине от коронавируса для подростков - РИА Новости, 24.11.2021
Минздрав раскрыл подробности о вакцине от коронавируса для подростков
Новая вакцина для защиты несовершеннолетних от коронавируса, которую сегодня зарегистрировали в России, получила название "Гам-КОВИД-Вак М", рассказали в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T21:36
2021-11-24T23:04
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новая вакцина для защиты несовершеннолетних от коронавируса, которую сегодня зарегистрировали в России, получила название "Гам-КОВИД-Вак М", рассказали в пресс-службе Минздрава."Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина "Спутник V", которой в мире привито уже более 100 миллионов человек, и "Спутник Лайт". "Гам-КОВИД-Вак М" так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день", — говорится в сообщении.В Минздраве подчеркнули, что новый препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность. Ведомство зарегистрировало вакцину, основываясь на положительном заключении экспертов.По мнению международных экспертов, вакцинация подростков не только снижает заболеваемость и число тяжелых случаев в этой возрастной группе, но ведет к снижению заболеваемости среди населения в целом, подчеркнули в пресс-службе.Там отметили, что сегодня COVID-19 более чем у половины несовершеннолетних заболевших протекает с клиническими проявлениями, у многих — в тяжелой форме. По данным ведомства, сейчас в России лечение проходят более 30 тысяч детей с коронавирусом.Препарат "Гам-КОВИД-Вак М" одобрили для применения среди подростков от 12 до 17 лет включительно.По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку им будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Как следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава, регистрация вакцины против коронавируса для подростков действует до ноября 2026 года. Указано, что срок годности препарата — шесть месяцев, хранить его нужно в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760561667.html
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общество, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
21:36 24.11.2021 (обновлено: 23:04 24.11.2021)
 
Минздрав раскрыл подробности о вакцине от коронавируса для подростков

Минздрав: вакцина от COVID-19 для подростков создана на базе "Спутника V"

© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новая вакцина для защиты несовершеннолетних от коронавируса, которую сегодня зарегистрировали в России, получила название "Гам-КОВИД-Вак М", рассказали в пресс-службе Минздрава.
"Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина "Спутник V", которой в мире привито уже более 100 миллионов человек, и "Спутник Лайт". "Гам-КОВИД-Вак М" так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день", — говорится в сообщении.
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В Минздраве подчеркнули, что новый препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность. Ведомство зарегистрировало вакцину, основываясь на положительном заключении экспертов.
"В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более пяти процентов всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма "дельта" число случаев неуклонно растет".
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
пресс-служба Минздрава России
По мнению международных экспертов, вакцинация подростков не только снижает заболеваемость и число тяжелых случаев в этой возрастной группе, но ведет к снижению заболеваемости среди населения в целом, подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что сегодня COVID-19 более чем у половины несовершеннолетних заболевших протекает с клиническими проявлениями, у многих — в тяжелой форме. По данным ведомства, сейчас в России лечение проходят более 30 тысяч детей с коронавирусом.
Препарат "Гам-КОВИД-Вак М" одобрили для применения среди подростков от 12 до 17 лет включительно.
По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку им будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.
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Как следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава, регистрация вакцины против коронавируса для подростков действует до ноября 2026 года. Указано, что срок годности препарата — шесть месяцев, хранить его нужно в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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